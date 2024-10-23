https://1prime.ru/20241023/ukraina-852364437.html
Россия не собирается обсуждать вступление Украины в НАТО, сказали в МИД
Россия не собирается обсуждать вступление Украины в НАТО, сказали в МИД - 23.10.2024, ПРАЙМ
Россия не собирается обсуждать вступление Украины в НАТО, сказали в МИД
Приглашение Украины в Североатлантический альянс никогда не будет предметом мирных переговоров Киева и Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД... | 23.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-23T15:30+0300
2024-10-23T15:30+0300
2024-10-23T15:31+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Приглашение Украины в Североатлантический альянс никогда не будет предметом мирных переговоров Киева и Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова."Приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем", - сказала она на брифинге в среду. Дипломат подчеркнула, именно стремление Киева в альянс в ущерб безопасности России стало вместе с террором в отношении русских на Донбассе одной из причин украинского кризиса и начала российской специальной военной операции. Ранее президент России Владимир Путин предложил инициативы мирного урегулирования конфликта, включая прекращение огня и переговоры после вывода украинских войск из определенных регионов России, отмену намерений вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию. Киев в свою очередь все предложения отклонил.
https://1prime.ru/20241023/zakharova-852363356.html
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россия, украина, мид, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, МИД, Мария Захарова
Россия не собирается обсуждать вступление Украины в НАТО, сказали в МИД
МИД: приглашение Киева в НАТО никогда не будет предметом переговоров
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Приглашение Украины в Североатлантический альянс никогда не будет предметом мирных переговоров Киева и Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова.
"Приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем", - сказала она на брифинге в среду.
Дипломат подчеркнула, именно стремление Киева в альянс в ущерб безопасности России стало вместе с террором в отношении русских на Донбассе одной из причин украинского кризиса и начала российской специальной военной операции.
Ранее президент России Владимир Путин предложил инициативы мирного урегулирования конфликта, включая прекращение огня и переговоры после вывода украинских войск из определенных регионов России, отмену намерений вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию. Киев в свою очередь все предложения отклонил.
Захарова назвала бездумным решение Варшавы закрыть консульство РФ в Познани