https://1prime.ru/20241023/ukraina-852364437.html

Россия не собирается обсуждать вступление Украины в НАТО, сказали в МИД

Россия не собирается обсуждать вступление Украины в НАТО, сказали в МИД - 23.10.2024, ПРАЙМ

Россия не собирается обсуждать вступление Украины в НАТО, сказали в МИД

Приглашение Украины в Североатлантический альянс никогда не будет предметом мирных переговоров Киева и Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД... | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T15:30+0300

2024-10-23T15:30+0300

2024-10-23T15:31+0300

россия

украина

мид

мария захарова

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Приглашение Украины в Североатлантический альянс никогда не будет предметом мирных переговоров Киева и Москвы. Об этом сообщила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова."Приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем", - сказала она на брифинге в среду. Дипломат подчеркнула, именно стремление Киева в альянс в ущерб безопасности России стало вместе с террором в отношении русских на Донбассе одной из причин украинского кризиса и начала российской специальной военной операции. Ранее президент России Владимир Путин предложил инициативы мирного урегулирования конфликта, включая прекращение огня и переговоры после вывода украинских войск из определенных регионов России, отмену намерений вступления в НАТО, демилитаризацию и денацификацию. Киев в свою очередь все предложения отклонил.

https://1prime.ru/20241023/zakharova-852363356.html

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россия, украина, мид, мария захарова