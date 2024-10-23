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В Пентагоне оценили, смогут ли ATACMS достичь базы российских ВКС

В Пентагоне оценили, смогут ли ATACMS достичь базы российских ВКС - 23.10.2024, ПРАЙМ

В Пентагоне оценили, смогут ли ATACMS достичь базы российских ВКС

Вооруженные силы Украины не смогут достичь базы российских ВКС посредством дальнобойных американских ракет ATACMS. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. | 23.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-23T08:54+0300

2024-10-23T08:54+0300

2024-10-23T08:54+0300

вооружения

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ВАШИНГТОН, 23 окт - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины не смогут достичь базы российских ВКС посредством дальнобойных американских ракет ATACMS. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин."Россия уже переместила воздушный флот из зоны досягаемости ракет ATACMS", - заявил Остин в ходе беседы с Fox News. Таким образом американский министр ответил на вопрос, готов Вашингтон удовлетворить просьбу Киева снять запрет на использование американского оружия для ударов по российской территории. Ранее издание New York Times, приводя слова представителей оборонного ведомства США, писало, что Пентагон признал отсутствие возможности поставлять Украине отдельных вооружений, в том числе дальнобойных ракет ATACMS, что связано со снижением обороноспособности самих Штатов.

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