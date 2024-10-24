https://1prime.ru/20241024/turtsiya-852395238.html

В турецких аэропортах подняли уровень угрозы из-за возможных терактов

В турецких аэропортах подняли уровень угрозы из-за возможных терактов - 24.10.2024, ПРАЙМ

В турецких аэропортах подняли уровень угрозы из-за возможных терактов

Турецкие аэропорты подняли уровень угрозы до "оранжевого" из-за высокого риска террористических актов. Об этом пишет газета Hürriyet. | 24.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-24T12:25+0300

2024-10-24T12:25+0300

2024-10-24T12:25+0300

турция

теракт

происшествие

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СТАМБУЛ, 24 окт - ПРАЙМ. Турецкие аэропорты подняли уровень угрозы до "оранжевого" из-за высокого риска террористических актов. Об этом пишет газета Hürriyet.Отмечается, что такие меры введены в связи с произошедшим 23 октября текартом в Анкаре. Издание также упоминает, что аэропорты тщательно проверяются. Более того, проводятся проверки въезжающих на территорию аэропортов автомобилей, сотрудники охраны проверяют документы пассажиров.Ранее поступила информация, что в среду вечером в Анкар у здания турецкой корпорации TUSAŞ произошел террористический акт. Двое нападавших открыли огонь, после чего их ликвидировали органы правопорядка.TUSAŞ представляет собой производителя военных самолетов и космического оборудования.

https://1prime.ru/20241023/turtsiya-852347948.html

турция

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турция, теракт, происшествие