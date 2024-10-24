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В турецких аэропортах подняли уровень угрозы из-за возможных терактов - 24.10.2024, ПРАЙМ
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В турецких аэропортах подняли уровень угрозы из-за возможных терактов
В турецких аэропортах подняли уровень угрозы из-за возможных терактов - 24.10.2024, ПРАЙМ
В турецких аэропортах подняли уровень угрозы из-за возможных терактов
Турецкие аэропорты подняли уровень угрозы до "оранжевого" из-за высокого риска террористических актов. Об этом пишет газета Hürriyet. | 24.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-24T12:25+0300
2024-10-24T12:25+0300
турция
теракт
происшествие
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СТАМБУЛ, 24 окт - ПРАЙМ. Турецкие аэропорты подняли уровень угрозы до "оранжевого" из-за высокого риска террористических актов. Об этом пишет газета Hürriyet.Отмечается, что такие меры введены в связи с произошедшим 23 октября текартом в Анкаре. Издание также упоминает, что аэропорты тщательно проверяются. Более того, проводятся проверки въезжающих на территорию аэропортов автомобилей, сотрудники охраны проверяют документы пассажиров.Ранее поступила информация, что в среду вечером в Анкар у здания турецкой корпорации TUSAŞ произошел террористический акт. Двое нападавших открыли огонь, после чего их ликвидировали органы правопорядка.TUSAŞ представляет собой производителя военных самолетов и космического оборудования.
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турция, теракт, происшествие
ТУРЦИЯ, теракт, происшествие
12:25 24.10.2024
 
В турецких аэропортах подняли уровень угрозы из-за возможных терактов

Hürriyet: уровень угрозы во всех аэропортах Турции поднят до "оранжевого"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СТАМБУЛ, 24 окт - ПРАЙМ. Турецкие аэропорты подняли уровень угрозы до "оранжевого" из-за высокого риска террористических актов. Об этом пишет газета Hürriyet.
Отмечается, что такие меры введены в связи с произошедшим 23 октября текартом в Анкаре.
Издание также упоминает, что аэропорты тщательно проверяются. Более того, проводятся проверки въезжающих на территорию аэропортов автомобилей, сотрудники охраны проверяют документы пассажиров.
Ранее поступила информация, что в среду вечером в Анкар у здания турецкой корпорации TUSAŞ произошел террористический акт. Двое нападавших открыли огонь, после чего их ликвидировали органы правопорядка.
TUSAŞ представляет собой производителя военных самолетов и космического оборудования.
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