https://1prime.ru/20241025/analitika-852411814.html

Заседание регулятора в центре внимания

Заседание регулятора в центре внимания - 25.10.2024, ПРАЙМ

Заседание регулятора в центре внимания

Утреннее падение на рынке акций в четверг сменилось ростом во второй половине дня без видимых причин. Тем не менее индексы не смогли нивелировать снижение... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T08:44+0300

2024-10-25T08:44+0300

2024-10-25T08:44+0300

мнения аналитиков

мосбиржа

российский рынок акций

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852411814.jpg?1729835059

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Утреннее падение на рынке акций в четверг сменилось ростом во второй половине дня без видимых причин. Тем не менее индексы не смогли нивелировать снижение полностью, и по итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,6% и индекс РТС – на 0,7%. Рубль ослаб к основным валютам, на 0,62% к доллару США и на 0,09% к китайскому юаню. В сегменте ОФЗ давление продавцов сохраняется в преддверии заседания Банка России, индекс RGBI снизился на 0,31%.На фондовом рынке опережающий рост (на 2,5%) показали котировки акций HeadHunter. Начиная с 30 сентября, компания реализует программу обратного выкупа акций. Акции Яндекса подорожали на 2,2%, инвесторы занимают длинные позиции, ожидая неплохих результатов от компании. Яндекс планирует опубликовать результаты 29 октября 2024 года. Хуже рынка выглядели акции девелопера "Самолет" и "Сегежа Групп".Банк России сегодня объявит решение по ставке, столь ожидаемое рынков в последнее время. Консенсус-прогноз долгое время показывал, что ставка будет повышена на 1% до 20%, но в последнее время больше все аналитиков и комментаторов пересмотрели прогнозы в сторону повышения до 21%. Мы так же пересмотрели наш прогноз в сторону повышения ставки на 2 п. п., до 21%. Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России пока не принесло существенных результатов (кроме, возможно, увеличения коротких депозитов населения в банках). Экономика растет, кредитование увеличивается и ценовое давление сохраняется, несмотря на то, что в среднем в 2024 году ключевая ставка оставалась на уровне 17%. На общем фоне под давлением оказались только рынки акций и облигаций.На наш взгляд, Банк России ранее не сталкивался с условиями, при которых в настоящее время приходится принимать решение. В прошлые периоды, когда инфляция устойчиво повышалась на протяжении 36 месяцев, Банк России ничего не предпринимал, дожидаясь, когда запасы и затоваривание вырастут до максимумов и дисбаланс нивелируется. В текущем сценарии Банк России пытается отсрочить схлопывание экономики. Мы надеемся, у регулятора все получится.Из корпоративных новостей внимания заслуживают результаты X5 Group за III квартал 2024 года, выручка группы выросла на 23% за год. Совкомбанк сообщил о снижении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев с начала года 2,4 раза, до 35,6 млрд руб. Выручка ММК в июле — сентябре упала на 18% по сравнению с предыдущим кварталом, EBITDA — на 27%. "Т-Банк" сообщил о росте прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года, другой банк группы, "Росбанк", показал рост прибыли на 24% за этот же период.Сегодня в 13.30 ожидаем решения по ставке Банк России опубликует решение по ключевой ставке. Совет директоров ЛУКОЙЛа примет решение по дивидендам за 9 месяцев 2024 года, которые могут составить составят 550 руб. на одну акцию, по нашей оценке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Ованес Оганисян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg

Ованес Оганисян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ованес Оганисян https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg

мнения аналитиков, мосбиржа, российский рынок акций, ставка банка россии