Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Заседание регулятора в центре внимания - 25.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241025/analitika-852411814.html
Заседание регулятора в центре внимания
Заседание регулятора в центре внимания - 25.10.2024, ПРАЙМ
Заседание регулятора в центре внимания
Утреннее падение на рынке акций в четверг сменилось ростом во второй половине дня без видимых причин. Тем не менее индексы не смогли нивелировать снижение... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T08:44+0300
2024-10-25T08:44+0300
мнения аналитиков
мосбиржа
российский рынок акций
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852411814.jpg?1729835059
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Утреннее падение на рынке акций в четверг сменилось ростом во второй половине дня без видимых причин. Тем не менее индексы не смогли нивелировать снижение полностью, и по итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,6% и индекс РТС – на 0,7%. Рубль ослаб к основным валютам, на 0,62% к доллару США и на 0,09% к китайскому юаню. В сегменте ОФЗ давление продавцов сохраняется в преддверии заседания Банка России, индекс RGBI снизился на 0,31%.На фондовом рынке опережающий рост (на 2,5%) показали котировки акций HeadHunter. Начиная с 30 сентября, компания реализует программу обратного выкупа акций. Акции Яндекса подорожали на 2,2%, инвесторы занимают длинные позиции, ожидая неплохих результатов от компании. Яндекс планирует опубликовать результаты 29 октября 2024 года. Хуже рынка выглядели акции девелопера "Самолет" и "Сегежа Групп".Банк России сегодня объявит решение по ставке, столь ожидаемое рынков в последнее время. Консенсус-прогноз долгое время показывал, что ставка будет повышена на 1% до 20%, но в последнее время больше все аналитиков и комментаторов пересмотрели прогнозы в сторону повышения до 21%. Мы так же пересмотрели наш прогноз в сторону повышения ставки на 2 п. п., до 21%. Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России пока не принесло существенных результатов (кроме, возможно, увеличения коротких депозитов населения в банках). Экономика растет, кредитование увеличивается и ценовое давление сохраняется, несмотря на то, что в среднем в 2024 году ключевая ставка оставалась на уровне 17%. На общем фоне под давлением оказались только рынки акций и облигаций.На наш взгляд, Банк России ранее не сталкивался с условиями, при которых в настоящее время приходится принимать решение. В прошлые периоды, когда инфляция устойчиво повышалась на протяжении 36 месяцев, Банк России ничего не предпринимал, дожидаясь, когда запасы и затоваривание вырастут до максимумов и дисбаланс нивелируется. В текущем сценарии Банк России пытается отсрочить схлопывание экономики. Мы надеемся, у регулятора все получится.Из корпоративных новостей внимания заслуживают результаты X5 Group за III квартал 2024 года, выручка группы выросла на 23% за год. Совкомбанк сообщил о снижении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев с начала года 2,4 раза, до 35,6 млрд руб. Выручка ММК в июле — сентябре упала на 18% по сравнению с предыдущим кварталом, EBITDA — на 27%. "Т-Банк" сообщил о росте прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года, другой банк группы, "Росбанк", показал рост прибыли на 24% за этот же период.Сегодня в 13.30 ожидаем решения по ставке Банк России опубликует решение по ключевой ставке. Совет директоров ЛУКОЙЛа примет решение по дивидендам за 9 месяцев 2024 года, которые могут составить составят 550 руб. на одну акцию, по нашей оценке.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
Ованес Оганисян
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/16/852336841_0:0:960:960_100x100_80_0_0_dcb3ac518ef02a70601c64d2613f8fb5.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, мосбиржа, российский рынок акций, ставка банка россии
Мнения аналитиков, Мосбиржа, российский рынок акций, ставка Банка России
08:44 25.10.2024
 

Заседание регулятора в центре внимания

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Ованес Оганисян, директор аналитического департамента Цифра брокер
Ованес Оганисян
Директор аналитического департамента "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Утреннее падение на рынке акций в четверг сменилось ростом во второй половине дня без видимых причин. Тем не менее индексы не смогли нивелировать снижение полностью, и по итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,6% и индекс РТС – на 0,7%. Рубль ослаб к основным валютам, на 0,62% к доллару США и на 0,09% к китайскому юаню. В сегменте ОФЗ давление продавцов сохраняется в преддверии заседания Банка России, индекс RGBI снизился на 0,31%.
На фондовом рынке опережающий рост (на 2,5%) показали котировки акций HeadHunter. Начиная с 30 сентября, компания реализует программу обратного выкупа акций. Акции Яндекса подорожали на 2,2%, инвесторы занимают длинные позиции, ожидая неплохих результатов от компании. Яндекс планирует опубликовать результаты 29 октября 2024 года. Хуже рынка выглядели акции девелопера "Самолет" и "Сегежа Групп".
Банк России сегодня объявит решение по ставке, столь ожидаемое рынков в последнее время. Консенсус-прогноз долгое время показывал, что ставка будет повышена на 1% до 20%, но в последнее время больше все аналитиков и комментаторов пересмотрели прогнозы в сторону повышения до 21%. Мы так же пересмотрели наш прогноз в сторону повышения ставки на 2 п. п., до 21%. Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России пока не принесло существенных результатов (кроме, возможно, увеличения коротких депозитов населения в банках). Экономика растет, кредитование увеличивается и ценовое давление сохраняется, несмотря на то, что в среднем в 2024 году ключевая ставка оставалась на уровне 17%. На общем фоне под давлением оказались только рынки акций и облигаций.
На наш взгляд, Банк России ранее не сталкивался с условиями, при которых в настоящее время приходится принимать решение. В прошлые периоды, когда инфляция устойчиво повышалась на протяжении 36 месяцев, Банк России ничего не предпринимал, дожидаясь, когда запасы и затоваривание вырастут до максимумов и дисбаланс нивелируется. В текущем сценарии Банк России пытается отсрочить схлопывание экономики. Мы надеемся, у регулятора все получится.
Из корпоративных новостей внимания заслуживают результаты X5 Group за III квартал 2024 года, выручка группы выросла на 23% за год. Совкомбанк сообщил о снижении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев с начала года 2,4 раза, до 35,6 млрд руб. Выручка ММК в июле — сентябре упала на 18% по сравнению с предыдущим кварталом, EBITDA — на 27%. "Т-Банк" сообщил о росте прибыли за 9 месяцев текущего года по РСБУ на 27% по сравнению с тем же периодом прошлого года, другой банк группы, "Росбанк", показал рост прибыли на 24% за этот же период.
Сегодня в 13.30 ожидаем решения по ставке Банк России опубликует решение по ключевой ставке. Совет директоров ЛУКОЙЛа примет решение по дивидендам за 9 месяцев 2024 года, которые могут составить составят 550 руб. на одну акцию, по нашей оценке.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковМосбиржароссийский рынок акцийставка Банка России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала