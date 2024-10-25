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В ЦБ заявили об увеличении денежной базы России
В ЦБ заявили об увеличении денежной базы России - 25.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ заявили об увеличении денежной базы России
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 18 октября увеличилась до 18,469 триллиона рублей с 18,426 триллиона на 11 октября, сообщил Банк России. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T11:11+0300
2024-10-25T11:11+0300
2024-10-25T11:11+0300
банк россии
денежная база россии в узком определении
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 18 октября увеличилась до 18,469 триллиона рублей с 18,426 триллиона на 11 октября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 42,6 миллиарда рублей, или на 0,23%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
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денежная база россии в узком определении
Банк России, денежная база России в узком определении
В ЦБ заявили об увеличении денежной базы России
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 11 по 18 октября увеличилась на 0,23%
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 18 октября увеличилась до 18,469 триллиона рублей с 18,426 триллиона на 11 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю увеличилась на 42,6 миллиарда рублей, или на 0,23%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
ВТБ принял решение о реорганизации банка "Открытие"