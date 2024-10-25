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Хотели очернить: в МИД прокомментировали реакцию Запада на саммит БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Хотели очернить: в МИД прокомментировали реакцию Запада на саммит БРИКС
Хотели очернить: в МИД прокомментировали реакцию Запада на саммит БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ
Хотели очернить: в МИД прокомментировали реакцию Запада на саммит БРИКС
Прошедший в Казани саммит БРИКС стал информационным потрясением для западных стран, которые стремились всеми возможными способами нейтрализовать повестку,... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:16+0300
2024-10-25T13:16+0300
политика
мария захарова
брикс
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Прошедший в Казани саммит БРИКС стал информационным потрясением для западных стран, которые стремились всеми возможными способами нейтрализовать повестку, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "...Они начали искать и изыскивать все возможности на моменте проведения мероприятий БРИКС вбрасывать дополнительную информацию", - объяснила Захарова в эфире Первого канала, отметив, что таким образом коллективный Запад стремился "очернить" образ государств, принявших участие в саммите объединения.Она также отметила, что решение польского правительства о высылке сотрудников генконсульства России может быть напрямую связано с прошедшим саммитом."...Нужно было аудиторию каким-то образом отвлечь от экранов!", - резюмировала дипломат.
https://1prime.ru/20241025/porazhenie-852418363.html
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мария захарова, брикс
Политика, Мария Захарова, БРИКС
13:16 25.10.2024
 
Хотели очернить: в МИД прокомментировали реакцию Запада на саммит БРИКС

Захарова: Запад искал все возможности, чтобы очернить образ стран БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМ. Захарова на форуме "Территория смыслов" в Подмосковье
М. Захарова на форуме Территория смыслов в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Прошедший в Казани саммит БРИКС стал информационным потрясением для западных стран, которые стремились всеми возможными способами нейтрализовать повестку, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"...Они начали искать и изыскивать все возможности на моменте проведения мероприятий БРИКС вбрасывать дополнительную информацию", - объяснила Захарова в эфире Первого канала, отметив, что таким образом коллективный Запад стремился "очернить" образ государств, принявших участие в саммите объединения.
Она также отметила, что решение польского правительства о высылке сотрудников генконсульства России может быть напрямую связано с прошедшим саммитом."...Нужно было аудиторию каким-то образом отвлечь от экранов!", - резюмировала дипломат.
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