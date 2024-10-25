https://1prime.ru/20241025/briks-852419327.html

Хотели очернить: в МИД прокомментировали реакцию Запада на саммит БРИКС

Хотели очернить: в МИД прокомментировали реакцию Запада на саммит БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ

Хотели очернить: в МИД прокомментировали реакцию Запада на саммит БРИКС

Прошедший в Казани саммит БРИКС стал информационным потрясением для западных стран, которые стремились всеми возможными способами нейтрализовать повестку,... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T13:16+0300

2024-10-25T13:16+0300

2024-10-25T13:16+0300

политика

мария захарова

брикс

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Прошедший в Казани саммит БРИКС стал информационным потрясением для западных стран, которые стремились всеми возможными способами нейтрализовать повестку, подчеркнула официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "...Они начали искать и изыскивать все возможности на моменте проведения мероприятий БРИКС вбрасывать дополнительную информацию", - объяснила Захарова в эфире Первого канала, отметив, что таким образом коллективный Запад стремился "очернить" образ государств, принявших участие в саммите объединения.Она также отметила, что решение польского правительства о высылке сотрудников генконсульства России может быть напрямую связано с прошедшим саммитом."...Нужно было аудиторию каким-то образом отвлечь от экранов!", - резюмировала дипломат.

https://1prime.ru/20241025/porazhenie-852418363.html

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мария захарова, брикс