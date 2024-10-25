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БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков
БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков - 25.10.2024, ПРАЙМ
БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков
БРИКС открыт к сотрудничеству и не представляет собой объединение, направленное против Запада, подчеркнул замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T14:49+0300
2024-10-25T14:49+0300
2024-10-25T14:49+0300
экономика
брикс
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. БРИКС открыт к сотрудничеству и не представляет собой объединение, направленное против Запада, подчеркнул замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Ранее российский президент Владимир Путин также заявлял, что деятельность объединения не направлена на противодействия государствам или блокам, а также исходит исключительно из интересов стран-участниц."БРИКС - не антизападное объединение, мы говорим об этом, называя вещи своими именами, мы открыты к сотрудничеству, об этом тоже вчера неоднократно заявил президент Российской Федерации", - объяснил Рябков в рамках пресс-конференции. Он также отметил, что Москва не допустит наставлений со стороны Запада о том, как государствам БРИКС необходимо вести экономические и торговые отношения.
https://1prime.ru/20241025/briks-852422796.html
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брикс, сергей рябков, запад
Экономика, БРИКС, Сергей Рябков, ЗАПАД
БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков
Рябков: БРИКС не является антизападным объединением и открыт к сотрудничеству
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. БРИКС открыт к сотрудничеству и не представляет собой объединение, направленное против Запада, подчеркнул замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Ранее российский президент Владимир Путин также заявлял, что деятельность объединения не направлена на противодействия государствам или блокам, а также исходит исключительно из интересов стран-участниц.
"БРИКС - не антизападное объединение, мы говорим об этом, называя вещи своими именами, мы открыты к сотрудничеству, об этом тоже вчера неоднократно заявил президент Российской Федерации", - объяснил Рябков в рамках пресс-конференции. Он также отметил, что Москва не допустит наставлений со стороны Запада о том, как государствам БРИКС необходимо вести экономические и торговые отношения.
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