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БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков
БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков - 25.10.2024, ПРАЙМ
БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков
БРИКС открыт к сотрудничеству и не представляет собой объединение, направленное против Запада, подчеркнул замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T14:49+0300
2024-10-25T14:49+0300
экономика
брикс
сергей рябков
запад
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. БРИКС открыт к сотрудничеству и не представляет собой объединение, направленное против Запада, подчеркнул замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Ранее российский президент Владимир Путин также заявлял, что деятельность объединения не направлена на противодействия государствам или блокам, а также исходит исключительно из интересов стран-участниц."БРИКС - не антизападное объединение, мы говорим об этом, называя вещи своими именами, мы открыты к сотрудничеству, об этом тоже вчера неоднократно заявил президент Российской Федерации", - объяснил Рябков в рамках пресс-конференции. Он также отметил, что Москва не допустит наставлений со стороны Запада о том, как государствам БРИКС необходимо вести экономические и торговые отношения.
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брикс, сергей рябков, запад
Экономика, БРИКС, Сергей Рябков, ЗАПАД
14:49 25.10.2024
 
БРИКС не является антизападным объединением, заявил Рябков

Рябков: БРИКС не является антизападным объединением и открыт к сотрудничеству

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкП/к заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова
П/к заместителя министра иностранных дел РФ С. Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. БРИКС открыт к сотрудничеству и не представляет собой объединение, направленное против Запада, подчеркнул замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Ранее российский президент Владимир Путин также заявлял, что деятельность объединения не направлена на противодействия государствам или блокам, а также исходит исключительно из интересов стран-участниц.
"БРИКС - не антизападное объединение, мы говорим об этом, называя вещи своими именами, мы открыты к сотрудничеству, об этом тоже вчера неоднократно заявил президент Российской Федерации", - объяснил Рябков в рамках пресс-конференции. Он также отметил, что Москва не допустит наставлений со стороны Запада о том, как государствам БРИКС необходимо вести экономические и торговые отношения.
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ЭкономикаБРИКССергей РябковЗАПАД
 
 
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