СМИ: "Яндекс" приобретет часть активов сервиса доставки в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 25 окт - ПРАЙМ. Yandex Uzbekistan приобретает часть активов сервиса доставки Express24 в Узбекистане, сделка будет закрыта в ближайшее время, пишет интернет-издание gazeta.uz со ссылкой на представителей компании. "Yandex Uzbekistan покупает часть активов сервиса доставки Express24. Компании договорились о создании единой технологической платформы для доставки еды в Узбекистане, сочетающей преимущества сервисов Yandex Go и Express24", - говорится в сообщении, размещенном на сайте издания. По данным gazeta.uz, сделка "будет закрыта в ближайшее время", ее стоимость не раскрывается. "После закрытия сделки сервисы Eats в Yandex Go и Express24 перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого увеличится плотность заказов, курьеры смогут выполнять больше доставок", - уточняет издание. Ранее руководитель Yandex Uzbekistan Иззат Шукуров заявлял, что компания намерена до конца 2024 года инвестировать более 33 миллионов долларов в развитие приложения Yandex Go и запуск новых сервисов. Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике в 2023 году были подключены более 80 тысяч водителей. В августе "Яндекс" подал заявку на регистрацию в республике товарных знаков сервиса доставки еды и продуктов "Яндекс Лавка". Сейчас в стране уже работают сервисы "Яндекс Доставка" и "Яндекс Еда".

