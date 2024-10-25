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СМИ: "Яндекс" приобретет часть активов сервиса доставки в Узбекистане - 25.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ: "Яндекс" приобретет часть активов сервиса доставки в Узбекистане
СМИ: "Яндекс" приобретет часть активов сервиса доставки в Узбекистане - 25.10.2024, ПРАЙМ
СМИ: "Яндекс" приобретет часть активов сервиса доставки в Узбекистане
Yandex Uzbekistan приобретает часть активов сервиса доставки Express24 в Узбекистане, сделка будет закрыта в ближайшее время, пишет интернет-издание gazeta.uz... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T10:35+0300
2024-10-25T10:35+0300
яндекс
активы
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ТАШКЕНТ, 25 окт - ПРАЙМ. Yandex Uzbekistan приобретает часть активов сервиса доставки Express24 в Узбекистане, сделка будет закрыта в ближайшее время, пишет интернет-издание gazeta.uz со ссылкой на представителей компании. "Yandex Uzbekistan покупает часть активов сервиса доставки Express24. Компании договорились о создании единой технологической платформы для доставки еды в Узбекистане, сочетающей преимущества сервисов Yandex Go и Express24", - говорится в сообщении, размещенном на сайте издания. По данным gazeta.uz, сделка "будет закрыта в ближайшее время", ее стоимость не раскрывается. "После закрытия сделки сервисы Eats в Yandex Go и Express24 перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого увеличится плотность заказов, курьеры смогут выполнять больше доставок", - уточняет издание. Ранее руководитель Yandex Uzbekistan Иззат Шукуров заявлял, что компания намерена до конца 2024 года инвестировать более 33 миллионов долларов в развитие приложения Yandex Go и запуск новых сервисов. Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике в 2023 году были подключены более 80 тысяч водителей. В августе "Яндекс" подал заявку на регистрацию в республике товарных знаков сервиса доставки еды и продуктов "Яндекс Лавка". Сейчас в стране уже работают сервисы "Яндекс Доставка" и "Яндекс Еда".
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яндекс, активы
Яндекс, активы
10:35 25.10.2024
 
СМИ: "Яндекс" приобретет часть активов сервиса доставки в Узбекистане

"gazeta.uz": "Яндекс" приобретет часть активов сервиса доставки еды в Узбекистане

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Яндекса" в павильоне "Минпромторга"
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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ТАШКЕНТ, 25 окт - ПРАЙМ. Yandex Uzbekistan приобретает часть активов сервиса доставки Express24 в Узбекистане, сделка будет закрыта в ближайшее время, пишет интернет-издание gazeta.uz со ссылкой на представителей компании.
"Yandex Uzbekistan покупает часть активов сервиса доставки Express24. Компании договорились о создании единой технологической платформы для доставки еды в Узбекистане, сочетающей преимущества сервисов Yandex Go и Express24", - говорится в сообщении, размещенном на сайте издания.
По данным gazeta.uz, сделка "будет закрыта в ближайшее время", ее стоимость не раскрывается.
"После закрытия сделки сервисы Eats в Yandex Go и Express24 перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого увеличится плотность заказов, курьеры смогут выполнять больше доставок", - уточняет издание.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
ВТБ рассказал о наиболее популярных схемах у мошенников
10:13
Ранее руководитель Yandex Uzbekistan Иззат Шукуров заявлял, что компания намерена до конца 2024 года инвестировать более 33 миллионов долларов в развитие приложения Yandex Go и запуск новых сервисов.
Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике в 2023 году были подключены более 80 тысяч водителей. В августе "Яндекс" подал заявку на регистрацию в республике товарных знаков сервиса доставки еды и продуктов "Яндекс Лавка". Сейчас в стране уже работают сервисы "Яндекс Доставка" и "Яндекс Еда".
 
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