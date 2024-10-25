https://1prime.ru/20241025/ekonomika-852420156.html

Экономика России продолжает расти, заявил ЦБ

Экономика России продолжает расти, заявил ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ

Экономика России продолжает расти, заявил ЦБ

Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года, сообщает Банк России в пресс-релизе по ключевой ставке. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T13:38+0300

2024-10-25T13:38+0300

2024-10-25T13:59+0300

банк россии

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83714/04/837140428_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dbd5bf5978d254760d1053b3f607c257.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года, сообщает Банк России в пресс-релизе по ключевой ставке."Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года. Данное замедление в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов", - говорится в сообщении.Отмечается, что внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия