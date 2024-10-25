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Экономика России продолжает расти, заявил ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Экономика России продолжает расти, заявил ЦБ
Экономика России продолжает расти, заявил ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
Экономика России продолжает расти, заявил ЦБ
Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года, сообщает Банк России в пресс-релизе по ключевой ставке. | 25.10.2024, ПРАЙМ
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банк россии
россия
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года, сообщает Банк России в пресс-релизе по ключевой ставке."Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года. Данное замедление в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов", - говорится в сообщении.Отмечается, что внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление.
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россия
Банк России, РОССИЯ
13:38 25.10.2024 (обновлено: 13:59 25.10.2024)
 
Экономика России продолжает расти, заявил ЦБ

ЦБ: экономика России продолжает расти, но более умеренными темпами

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года, сообщает Банк России в пресс-релизе по ключевой ставке.
"Российская экономика продолжает расти, но более умеренными темпами, чем в первом полугодии 2024 года. Данное замедление в основном связано с нарастанием ограничений на стороне предложения, включая снижение доступности свободных производственных мощностей и трудовых ресурсов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что внутренний спрос поддерживается ростом кредитования и доходов населения и бизнеса, а также увеличением бюджетных расходов. Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Об этом свидетельствует и высокое текущее инфляционное давление.
 
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