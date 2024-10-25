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"Разрушительная спираль". Во Франции предложили новый план по Украине
"Разрушительная спираль". Во Франции предложили новый план по Украине - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Разрушительная спираль". Во Франции предложили новый план по Украине
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян представил в социальной сети X новый план по Украине. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T12:17+0300
2024-10-25T12:17+0300
2024-10-25T12:17+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян представил в социальной сети X новый план по Украине.По словам политика, украинский конфликт приводит к непоправимым последствиям для Европы: энергетическому кризису, галопирующей инфляции, дипломатической напряженности и подрыву общей безопасности."Нам срочно необходимо выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир дипломатическим путем", — отметил он.Ранее газета Financial Times сообщила о закрытых переговорах киевских властей о передаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев ищет альтернативные способы для прекращения конфликта, так как не получает достаточной военной поддержки от союзников.
https://1prime.ru/20241025/vsu-852412433.html
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франция, украина, политика
Политика, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, политика
"Разрушительная спираль". Во Франции предложили новый план по Украине
Французский политик Дюпон-Эньян предложил новый план по конфликту на Украине
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ.
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян представил в социальной сети X
новый план по Украине.
По словам политика, украинский конфликт приводит к непоправимым последствиям для Европы: энергетическому кризису, галопирующей инфляции, дипломатической напряженности и подрыву общей безопасности.
"Нам срочно необходимо выйти из этой разрушительной спирали и восстановить мир дипломатическим путем", — отметил он.
Ранее газета Financial Times сообщила о закрытых переговорах киевских властей о передаче части территорий Украины в обмен на членство в НАТО. По версии издания, Киев ищет альтернативные способы для прекращения конфликта, так как не получает достаточной военной поддержки от союзников.
"Крах Украины": в США раскрыли, когда падет киевский режим