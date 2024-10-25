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ЦБ обозначил уровень годовой инфляции в России
ЦБ обозначил уровень годовой инфляции в России - 25.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил уровень годовой инфляции в России
Инфляционное давление в России приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, годовая инфляция на 21 октября составила 8,4%, говорится в... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:33+0300
2024-10-25T13:33+0300
2024-10-25T13:46+0300
банк россии
инфляция
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Инфляционное давление в России приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, годовая инфляция на 21 октября составила 8,4%, говорится в сообщении Банка России."Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%", - говорится в сообщении.ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
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инфляция
ЦБ обозначил уровень годовой инфляции в России
ЦБ: годовая инфляция в России на 21 октября составила 8,4%
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Инфляционное давление в России приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, годовая инфляция на 21 октября составила 8,4%, говорится в сообщении Банка России.
"Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0-8,5%", - говорится в сообщении.
ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.