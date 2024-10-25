https://1prime.ru/20241025/inflyatsiya-852421343.html

Риски для инфляции в России смещены в сторону проинфляционных, заявили в ЦБ

Риски для инфляции в России смещены в сторону проинфляционных, заявили в ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ

Риски для инфляции в России смещены в сторону проинфляционных, заявили в ЦБ

Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, говорится в сообщении Банка России по... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T13:52+0300

2024-10-25T13:52+0300

2024-10-25T13:52+0300

банк россии

инфляционные риски

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных. Основные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли", - говорится в сообщении. ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.

https://1prime.ru/20241025/stavka-852420743.html

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инфляционные риски