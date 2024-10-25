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Риски для инфляции в России смещены в сторону проинфляционных, заявили в ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Риски для инфляции в России смещены в сторону проинфляционных, заявили в ЦБ
Риски для инфляции в России смещены в сторону проинфляционных, заявили в ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
Риски для инфляции в России смещены в сторону проинфляционных, заявили в ЦБ
Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, говорится в сообщении Банка России по... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:52+0300
2024-10-25T13:52+0300
банк россии
инфляционные риски
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных. Основные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли", - говорится в сообщении. ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
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инфляционные риски
Банк России, инфляционные риски
13:52 25.10.2024
 
Риски для инфляции в России смещены в сторону проинфляционных, заявили в ЦБ

ЦБ: риски для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте смещены в сторону проинфляционных

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных. Основные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли", - говорится в сообщении.
ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
Банк России назвал преимущества повышения ключевой ставки
13:44
 
Банк Россииинфляционные риски
 
 
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