https://1prime.ru/20241025/inflyatsiya-852421343.html
Риски для инфляции в России смещены в сторону проинфляционных, заявили в ЦБ
Риски для инфляции в России смещены в сторону проинфляционных, заявили в ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
Риски для инфляции в России смещены в сторону проинфляционных, заявили в ЦБ
Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, говорится в сообщении Банка России по... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:52+0300
2024-10-25T13:52+0300
2024-10-25T13:52+0300
банк россии
инфляционные риски
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. "На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных. Основные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли", - говорится в сообщении. ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
https://1prime.ru/20241025/stavka-852420743.html
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инфляционные риски
Банк России, инфляционные риски
Риски для инфляции в России смещены в сторону проинфляционных, заявили в ЦБ
ЦБ: риски для инфляции в РФ на среднесрочном горизонте смещены в сторону проинфляционных
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Баланс рисков для инфляции в России на среднесрочном горизонте по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных, говорится в сообщении Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
"На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему существенно смещен в сторону проинфляционных. Основные риски связаны с сохранением высоких инфляционных ожиданий и отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста, а также с ухудшением условий внешней торговли", - говорится в сообщении.
ЦБ ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Предыдущий исторический максимум в 20% был зафиксирован в феврале-апреле 2022 года.
Банк России назвал преимущества повышения ключевой ставки