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ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний
ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний - 25.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний
Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года до 17-20% с 10-15%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:36+0300
2024-10-25T13:36+0300
2024-10-25T13:47+0300
банк россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года до 17-20% с 10-15%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.ЦБ РФ ожидает, что рост кредитования компаний в 2025 году составит 8-13%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%.
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ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний
ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний до 17-20%
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года до 17-20% с 10-15%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
ЦБ РФ ожидает, что рост кредитования компаний в 2025 году составит 8-13%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%.