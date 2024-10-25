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ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний

ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний - 25.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний

Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года до 17-20% с 10-15%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T13:36+0300

2024-10-25T13:36+0300

2024-10-25T13:47+0300

банк россии

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста кредитования компаний по итогам 2024 года до 17-20% с 10-15%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.ЦБ РФ ожидает, что рост кредитования компаний в 2025 году составит 8-13%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%.

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