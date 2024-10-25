https://1prime.ru/20241025/kreditovanie-852421164.html
ЦБ уточнил прогноз по росту кредитования населения в 2024 году до 12-15%
ЦБ уточнил прогноз по росту кредитования населения в 2024 году до 12-15% - 25.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ уточнил прогноз по росту кредитования населения в 2024 году до 12-15%
ЦБ РФ повысил нижнюю планку прогноза по росту кредитования населения в 2024 году: теперь ожидает его на уровне 12-15% против 10-15%, следует из среднесрочного... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:48+0300
2024-10-25T13:48+0300
2024-10-25T13:48+0300
банк россии
кредитование населения
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил нижнюю планку прогноза по росту кредитования населения в 2024 году: теперь ожидает его на уровне 12-15% против 10-15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ РФ ожидает, что рост кредитования населения в 2025 году составит 6-11%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%.
https://1prime.ru/20241025/stavka-852420453.html
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кредитование населения
Банк России, кредитование населения
ЦБ уточнил прогноз по росту кредитования населения в 2024 году до 12-15%
ЦБ уточнил прогноз по росту кредитования населения в 2024 году до 12-15% с 10-15%
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ повысил нижнюю планку прогноза по росту кредитования населения в 2024 году: теперь ожидает его на уровне 12-15% против 10-15%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
ЦБ РФ ожидает, что рост кредитования населения в 2025 году составит 6-11%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%.
ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год