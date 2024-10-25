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Задержанный замминистра энергетики РФ подозревается в мошенничестве - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Задержанный замминистра энергетики РФ подозревается в мошенничестве
Задержанный замминистра энергетики РФ подозревается в мошенничестве - 25.10.2024, ПРАЙМ
Задержанный замминистра энергетики РФ подозревается в мошенничестве
Задержанный замминистра энергетики России Сергей Мочальников подозревается в мошенничестве, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T10:31+0300
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мошенничество
мвд
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Задержанный замминистра энергетики России Сергей Мочальников подозревается в мошенничестве, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее стало известно о задержании Мочальникова, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Все они подозревают в неправомерном использовании своих должностных полномочий и крупном мошенничестве.Волк подчеркнула, что в выявлении незаконной деятельности нарушителей приняли участие Росфинмониторинг и Минэнерго. МВД установило, что подсудимые заключили ряд контрактов на ликвидацию убыточных угольных шахт в период с 2014 по 2023 годы. При этом работы были выполнены лишь частично. Мера пресечения для Сергея Мочальникова будет избрана в ближайшее время.
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мвд, минэнерго рф
Мошенничество, МВД, Минэнерго РФ
10:31 25.10.2024
 
Задержанный замминистра энергетики РФ подозревается в мошенничестве

МВД: задержанный замминистра энергетики РФ подозревается в мошенничестве

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк#Участники заседания коллегии МВД России. 9 марта 2017
#Участники заседания коллегии МВД России. 9 марта 2017 - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Задержанный замминистра энергетики России Сергей Мочальников подозревается в мошенничестве, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее стало известно о задержании Мочальникова, а также двоих заместителей директора бюджетного учреждения. Все они подозревают в неправомерном использовании своих должностных полномочий и крупном мошенничестве.
Волк подчеркнула, что в выявлении незаконной деятельности нарушителей приняли участие Росфинмониторинг и Минэнерго. МВД установило, что подсудимые заключили ряд контрактов на ликвидацию убыточных угольных шахт в период с 2014 по 2023 годы. При этом работы были выполнены лишь частично.
Мера пресечения для Сергея Мочальникова будет избрана в ближайшее время.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
ВТБ рассказал о наиболее популярных схемах у мошенников
10:13
 
МошенничествоМВДМинэнерго РФ
 
 
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