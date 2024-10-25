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Неутешительно. В США рассказали о модернизации легендарного бомбардировщика
Неутешительно. В США рассказали о модернизации легендарного бомбардировщика - 25.10.2024, ПРАЙМ
Неутешительно. В США рассказали о модернизации легендарного бомбардировщика
Легендарный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress будет серьезно модернизирован. Так, в оснащение включат новые дисплеи в кабине, посадочные стойки,... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T07:48+0300
2024-10-25T07:48+0300
2024-10-25T07:48+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Легендарный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress будет серьезно модернизирован. Так, в оснащение включат новые дисплеи в кабине, посадочные стойки, электрогенерацию и передовую радиолокационную систему, сообщает издание National Interest.При этом, отметили в журнале, к эксплуатации модернизированный бомбардировщик будет готов лишь к 2033 году. "Улучшенный B-52J будет иметь жизненно важное значение для стратегических операций США, потенциально летая в течение 100 лет", — подчеркнули авторы статьи.Самолет был разработан для наступательных операций и ряда специальных задач более семидесяти лет назад, а также активно применялся в годы холодной войны.
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сша
Неутешительно. В США рассказали о модернизации легендарного бомбардировщика
NI: обновленная версия бомбардировщика B-52 выйдет не раньше 2033 года
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ.
Легендарный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress будет серьезно модернизирован. Так, в оснащение включат новые дисплеи в кабине, посадочные стойки, электрогенерацию и передовую радиолокационную систему, сообщает издание National Interest
.
При этом, отметили в журнале, к эксплуатации модернизированный бомбардировщик будет готов лишь к 2033 году. "Улучшенный B-52J будет иметь жизненно важное значение для стратегических операций США, потенциально летая в течение 100 лет", — подчеркнули авторы статьи.
Самолет был разработан для наступательных операций и ряда специальных задач более семидесяти лет назад, а также активно применялся в годы холодной войны.
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