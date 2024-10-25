https://1prime.ru/20241025/oruzhie-852411277.html

Неутешительно. В США рассказали о модернизации легендарного бомбардировщика

Неутешительно. В США рассказали о модернизации легендарного бомбардировщика - 25.10.2024, ПРАЙМ

Неутешительно. В США рассказали о модернизации легендарного бомбардировщика

Легендарный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress будет серьезно модернизирован. Так, в оснащение включат новые дисплеи в кабине, посадочные стойки,... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T07:48+0300

2024-10-25T07:48+0300

2024-10-25T07:48+0300

вооружения

сша

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Легендарный американский бомбардировщик B-52 Stratofortress будет серьезно модернизирован. Так, в оснащение включат новые дисплеи в кабине, посадочные стойки, электрогенерацию и передовую радиолокационную систему, сообщает издание National Interest.При этом, отметили в журнале, к эксплуатации модернизированный бомбардировщик будет готов лишь к 2033 году. "Улучшенный B-52J будет иметь жизненно важное значение для стратегических операций США, потенциально летая в течение 100 лет", — подчеркнули авторы статьи.Самолет был разработан для наступательных операций и ряда специальных задач более семидесяти лет назад, а также активно применялся в годы холодной войны.

https://1prime.ru/20241025/vybor-852409635.html

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