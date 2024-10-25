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В Кремле рассказали о лживых вбросах в американских СМИ

В Кремле рассказали о лживых вбросах в американских СМИ - 25.10.2024, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о лживых вбросах в американских СМИ

В Кремле перестали воспринимать американские издания в качестве авторитетных из-за большого количества "лживых вбросов", заявил пресс-секретарь главы... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T14:11+0300

2024-10-25T14:11+0300

2024-10-25T14:11+0300

политика

россия

дмитрий песков

запад

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. В Кремле перестали воспринимать американские издания в качестве авторитетных из-за большого количества "лживых вбросов", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее The Wall Street Journal опубликовала информацию о якобы регулярных контактах между Владимиром Путиным и Илоном Маском, а также о том, что российская сторона передала йеменским повстанцам спутниковые данные для нанесения ракетных ударов по западным судам в Красном море."К сожалению, и в этом издании и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания, ибо не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты", - отметил официальный представитель Кремля.Песков также отметил, что политическая борьба в предвыборной гонке в США значительно обострилась. Он предположил, что эти новости являются частью политической борьбы перед выборами, которые состоятся 5 ноября

https://1prime.ru/20241025/mask-852415097.html

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россия, дмитрий песков, запад