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В Кремле рассказали о лживых вбросах в американских СМИ - 25.10.2024, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о лживых вбросах в американских СМИ
В Кремле рассказали о лживых вбросах в американских СМИ - 25.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о лживых вбросах в американских СМИ
В Кремле перестали воспринимать американские издания в качестве авторитетных из-за большого количества "лживых вбросов", заявил пресс-секретарь главы... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T14:11+0300
2024-10-25T14:11+0300
политика
россия
дмитрий песков
запад
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. В Кремле перестали воспринимать американские издания в качестве авторитетных из-за большого количества "лживых вбросов", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее The Wall Street Journal опубликовала информацию о якобы регулярных контактах между Владимиром Путиным и Илоном Маском, а также о том, что российская сторона передала йеменским повстанцам спутниковые данные для нанесения ракетных ударов по западным судам в Красном море."К сожалению, и в этом издании и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания, ибо не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты", - отметил официальный представитель Кремля.Песков также отметил, что политическая борьба в предвыборной гонке в США значительно обострилась. Он предположил, что эти новости являются частью политической борьбы перед выборами, которые состоятся 5 ноября
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россия, дмитрий песков, запад
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, ЗАПАД
14:11 25.10.2024
 
В Кремле рассказали о лживых вбросах в американских СМИ

Песков: Песков заявил о лживых вбросах в американских СМИ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Президент РФ Владимир Путин встретился с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. В Кремле перестали воспринимать американские издания в качестве авторитетных из-за большого количества "лживых вбросов", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее The Wall Street Journal опубликовала информацию о якобы регулярных контактах между Владимиром Путиным и Илоном Маском, а также о том, что российская сторона передала йеменским повстанцам спутниковые данные для нанесения ракетных ударов по западным судам в Красном море.
"К сожалению, и в этом издании и в других американских изданиях так много лживых вбросов в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания, ибо не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты", - отметил официальный представитель Кремля.
Песков также отметил, что политическая борьба в предвыборной гонке в США значительно обострилась. Он предположил, что эти новости являются частью политической борьбы перед выборами, которые состоятся 5 ноября
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
WSJ узнала о регулярных контактах Путина и Маска с 2022 года
10:42
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковЗАПАД
 
 
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