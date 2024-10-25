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В России с 30 октября вырастет пошлина на экспорт пшеницы
В России с 30 октября вырастет пошлина на экспорт пшеницы - 25.10.2024, ПРАЙМ
В России с 30 октября вырастет пошлина на экспорт пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 30 октября по 5 ноября вырастет до 2272,9 рубля за тонну, на ячмень - до 802,4 рубля, на кукурузу - до 2702,1... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:02+0300
2024-10-25T15:02+0300
2024-10-25T15:02+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 30 октября по 5 ноября вырастет до 2272,9 рубля за тонну, на ячмень - до 802,4 рубля, на кукурузу - до 2702,1 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 220 долларов за тонну, на ячмень - 186,6 доллара, на кукурузу - при цене 214,7 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 23 по 29 октября, составляет 2121,2 рубля за тонну, на кукурузу - 2671,7 рубля, на вывоз ячменя - 389,7 рубля за тонну. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.
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россия, минсельхоз, пшеница
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, Пшеница
В России с 30 октября вырастет пошлина на экспорт пшеницы
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 30 октября вырастет до 2272,9 руб за т
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 30 октября по 5 ноября вырастет до 2272,9 рубля за тонну, на ячмень - до 802,4 рубля, на кукурузу - до 2702,1 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 220 долларов за тонну, на ячмень - 186,6 доллара, на кукурузу - при цене 214,7 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 23 по 29 октября, составляет 2121,2 рубля за тонну, на кукурузу - 2671,7 рубля, на вывоз ячменя - 389,7 рубля за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.