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Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку - 25.10.2024, ПРАЙМ
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку
Рубль не отреагировал на сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, курс китайской валюты по-прежнему умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:42+0300
2024-10-25T13:42+0300
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, курс китайской валюты по-прежнему умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 13.39 мск снижается, как и до оглашения решения регулятора, на 5 копеек, до 13,50 рубля.Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Инфляционное давление в РФ, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, пояснил своё решение регулятор.
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мосбиржа, рубль
Экономика, Мосбиржа, рубль
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку
Мосбиржа: рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, курс китайской валюты по-прежнему умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.39 мск снижается, как и до оглашения решения регулятора, на 5 копеек, до 13,50 рубля.
Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Инфляционное давление в РФ, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, пояснил своё решение регулятор.