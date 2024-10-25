https://1prime.ru/20241025/rubl-852420550.html

Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку

Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку - 25.10.2024, ПРАЙМ

Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку

Рубль не отреагировал на сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, курс китайской валюты по-прежнему умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T13:42+0300

2024-10-25T13:42+0300

2024-10-25T13:49+0300

экономика

мосбиржа

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_0:155:2872:1771_1920x0_80_0_0_50af7729489bd3c6d29a46ae57d4015a.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, курс китайской валюты по-прежнему умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 13.39 мск снижается, как и до оглашения решения регулятора, на 5 копеек, до 13,50 рубля.Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Инфляционное давление в РФ, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, пояснил своё решение регулятор.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, рубль