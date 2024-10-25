Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку - 25.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/rubl-852420550.html
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку - 25.10.2024, ПРАЙМ
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку
Рубль не отреагировал на сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, курс китайской валюты по-прежнему умеренно снижается, следует из данных Московской биржи. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:42+0300
2024-10-25T13:49+0300
экономика
мосбиржа
рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_0:155:2872:1771_1920x0_80_0_0_50af7729489bd3c6d29a46ae57d4015a.jpg
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, курс китайской валюты по-прежнему умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 13.39 мск снижается, как и до оглашения решения регулятора, на 5 копеек, до 13,50 рубля.Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Инфляционное давление в РФ, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, пояснил своё решение регулятор.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84095/18/840951857_160:0:2713:1915_1920x0_80_0_0_d1f222e119c6475dda314f152badf327.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, рубль
Экономика, Мосбиржа, рубль
13:42 25.10.2024 (обновлено: 13:49 25.10.2024)
 
Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку

Мосбиржа: рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на сильное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, курс китайской валюты по-прежнему умеренно снижается, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.39 мск снижается, как и до оглашения решения регулятора, на 5 копеек, до 13,50 рубля.
Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых, что стало ее новым историческим максимумом. Инфляционное давление в РФ, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года, пояснил своё решение регулятор.
 
ЭкономикаМосбиржарубль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала