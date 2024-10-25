Все в ожидании вердикта ЦБ

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера в моменте падал на 1,5%, доходило до 2690 п. Но под занавес сессии резкий выкуп, и итоговые потери менее 0,5% и 2722 п. По сути, рынок так и завис в осеннем боковике с чередованием вверх и вниз. После 13:30 МСК станет известна ключевая ставка ЦБ, скорее всего, ее повысят до 20%. Монетарная неопределенность должна снизиться, а после падения рынка это может привести к "фиксации по факту" — то есть индекс ждем вверх.Сильнее рынка — акции Полюса (+2,2%). Недельное ралли подкинуло курс на максимумы апреля 2022 г., к 14 900 руб. Корпорация вернулась к выплате дивидендов, обещают 1302 руб. Вкупе с ралли золота дивидендный фактор усиливает инвестиционную привлекательность акций золотодобытчика. Таргет на 2025 г. — 17 000 руб.Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-3,5%). Бумаги рухнули на минимумы лета 2021 г. Для застройщика фактор роста ключевой ставки становится критически важным, поскольку заемные средства превалируют в специфике финансирования отрасли. Акции технически перепроданы, но для восстановления курса нужны сигналы к завершению жесткой ДКП ЦБ. Возможно, трейдеры попробуют разыграть тему от обратного — "покупай, когда всё плохо, а продашь потом, когда будет уже хорошо". Но это рискованно, и нужен жесткий контроль позиций.Рубль в ожидании вердикта ЦБ вот уже два дня на месте. Вчера инвалюты символически прибавили +0,1%. Юань под 13,55, доллар у 96,7, евро — 104,5. После решения ЦБ ожидается рост волатильности, а ориентир на ближайшие недели — коррекция инвалют на фоне их перекупленности, факторов налогового периода, бюджетного правила и роста ставок фондирования, что априори играет за нацвалюту.
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера в моменте падал на 1,5%, доходило до 2690 п. Но под занавес сессии резкий выкуп, и итоговые потери менее 0,5% и 2722 п. По сути, рынок так и завис в осеннем боковике с чередованием вверх и вниз. После 13:30 МСК станет известна ключевая ставка ЦБ, скорее всего, ее повысят до 20%. Монетарная неопределенность должна снизиться, а после падения рынка это может привести к "фиксации по факту" — то есть индекс ждем вверх.
Сильнее рынка — акции Полюса (+2,2%). Недельное ралли подкинуло курс на максимумы апреля 2022 г., к 14 900 руб. Корпорация вернулась к выплате дивидендов, обещают 1302 руб. Вкупе с ралли золота дивидендный фактор усиливает инвестиционную привлекательность акций золотодобытчика. Таргет на 2025 г. — 17 000 руб.
Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-3,5%). Бумаги рухнули на минимумы лета 2021 г. Для застройщика фактор роста ключевой ставки становится критически важным, поскольку заемные средства превалируют в специфике финансирования отрасли. Акции технически перепроданы, но для восстановления курса нужны сигналы к завершению жесткой ДКП ЦБ. Возможно, трейдеры попробуют разыграть тему от обратного — "покупай, когда всё плохо, а продашь потом, когда будет уже хорошо". Но это рискованно, и нужен жесткий контроль позиций.
Рубль в ожидании вердикта ЦБ вот уже два дня на месте. Вчера инвалюты символически прибавили +0,1%. Юань под 13,55, доллар у 96,7, евро — 104,5. После решения ЦБ ожидается рост волатильности, а ориентир на ближайшие недели — коррекция инвалют на фоне их перекупленности, факторов налогового периода, бюджетного правила и роста ставок фондирования, что априори играет за нацвалюту.
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