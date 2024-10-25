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Все в ожидании вердикта ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/rynok-852413197.html
Все в ожидании вердикта ЦБ
Все в ожидании вердикта ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ
Все в ожидании вердикта ЦБ
Индекс Мосбиржи вчера в моменте падал на 1,5%, доходило до 2690 п. Но под занавес сессии резкий выкуп, и итоговые потери менее 0,5% и 2722 п. По сути, рынок так | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T09:41+0300
2024-10-25T09:42+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера в моменте падал на 1,5%, доходило до 2690 п. Но под занавес сессии резкий выкуп, и итоговые потери менее 0,5% и 2722 п. По сути, рынок так и завис в осеннем боковике с чередованием вверх и вниз. После 13:30 МСК станет известна ключевая ставка ЦБ, скорее всего, ее повысят до 20%. Монетарная неопределенность должна снизиться, а после падения рынка это может привести к "фиксации по факту" — то есть индекс ждем вверх.Сильнее рынка — акции Полюса (+2,2%). Недельное ралли подкинуло курс на максимумы апреля 2022 г., к 14 900 руб. Корпорация вернулась к выплате дивидендов, обещают 1302 руб. Вкупе с ралли золота дивидендный фактор усиливает инвестиционную привлекательность акций золотодобытчика. Таргет на 2025 г. — 17 000 руб.Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-3,5%). Бумаги рухнули на минимумы лета 2021 г. Для застройщика фактор роста ключевой ставки становится критически важным, поскольку заемные средства превалируют в специфике финансирования отрасли. Акции технически перепроданы, но для восстановления курса нужны сигналы к завершению жесткой ДКП ЦБ. Возможно, трейдеры попробуют разыграть тему от обратного — "покупай, когда всё плохо, а продашь потом, когда будет уже хорошо". Но это рискованно, и нужен жесткий контроль позиций.Рубль в ожидании вердикта ЦБ вот уже два дня на месте. Вчера инвалюты символически прибавили +0,1%. Юань под 13,55, доллар у 96,7, евро — 104,5. После решения ЦБ ожидается рост волатильности, а ориентир на ближайшие недели — коррекция инвалют на фоне их перекупленности, факторов налогового периода, бюджетного правила и роста ставок фондирования, что априори играет за нацвалюту.
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Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:41 25.10.2024 (обновлено: 09:42 25.10.2024)
 

Все в ожидании вердикта ЦБ

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера в моменте падал на 1,5%, доходило до 2690 п. Но под занавес сессии резкий выкуп, и итоговые потери менее 0,5% и 2722 п. По сути, рынок так и завис в осеннем боковике с чередованием вверх и вниз. После 13:30 МСК станет известна ключевая ставка ЦБ, скорее всего, ее повысят до 20%. Монетарная неопределенность должна снизиться, а после падения рынка это может привести к "фиксации по факту" — то есть индекс ждем вверх.
Сильнее рынка — акции Полюса (+2,2%). Недельное ралли подкинуло курс на максимумы апреля 2022 г., к 14 900 руб. Корпорация вернулась к выплате дивидендов, обещают 1302 руб. Вкупе с ралли золота дивидендный фактор усиливает инвестиционную привлекательность акций золотодобытчика. Таргет на 2025 г. — 17 000 руб.
Слабее рынка — акции девелопера Самолета (-3,5%). Бумаги рухнули на минимумы лета 2021 г. Для застройщика фактор роста ключевой ставки становится критически важным, поскольку заемные средства превалируют в специфике финансирования отрасли. Акции технически перепроданы, но для восстановления курса нужны сигналы к завершению жесткой ДКП ЦБ. Возможно, трейдеры попробуют разыграть тему от обратного — "покупай, когда всё плохо, а продашь потом, когда будет уже хорошо". Но это рискованно, и нужен жесткий контроль позиций.
Рубль в ожидании вердикта ЦБ вот уже два дня на месте. Вчера инвалюты символически прибавили +0,1%. Юань под 13,55, доллар у 96,7, евро — 104,5. После решения ЦБ ожидается рост волатильности, а ориентир на ближайшие недели — коррекция инвалют на фоне их перекупленности, факторов налогового периода, бюджетного правила и роста ставок фондирования, что априори играет за нацвалюту.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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