https://1prime.ru/20241025/rynok-852429192.html

Российский рынок акций демонстрирует снижение после решения ЦБ

Российский рынок акций демонстрирует снижение после решения ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций демонстрирует снижение после решения ЦБ

Российский рынок акций во второй половине основных торгов пятницы показывает снижение на фоне решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 21%, следует из данных... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T16:55+0300

2024-10-25T16:55+0300

2024-10-25T16:55+0300

экономика

российский рынок акций

биржевые торги

индекс мосбиржи

индекс ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/60/841356093_0:49:2400:1399_1920x0_80_0_0_31d9e80d2470a54e1e583c852b8c1447.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций во второй половине основных торгов пятницы показывает снижение на фоне решения ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 21%, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.46 мск снижается на 1,35%, до 2 681,7 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожает на 1,48%, до 75,48 доллара за баррель. Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. Из обновленного среднесрочного прогноза регулятора следует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году. Первое время после сообщения о повышении ключевой ставки на 2 процентных пункта российский рынок акций демонстрировал высокую волатильность, однако вскоре перешел к снижению. "Что касается фондовых индексов, то в первые минуты после оглашения решения по ставке они снизились примерно на процент", - отмечает Наталья Пырьева из "Цифра брокер". "Российский рынок акций после позитивного старта пытался продолжить восстановление, начавшееся вчера от нового месячного минимума. При этом нефтяные цены после нашего открытия испытали просадку, но ее быстро выкупили. Дополнительное давление на индекс Мосбиржи оказывало активное укрепление рубля к юаню. Правда, вскоре российская валюта стала сдавать позиции, но сохранила умеренный плюс", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций". "Решение Банка России повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта до 21% стало для многих неожиданным, к тому же ЦБ отметил сохранение основных проинфляционных факторов, из-за чего требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Столь жесткое решение и негативные сигналы от Банка России вызвали резкое снижение наших фондовых индикаторов", - добавил Бабин. Российский рынок после публикации итогов заседания ЦБ РФ показывает снижение индексов, хотя ранее по ходу сессии индексы держались в плюсе, комментирует Зарина Саидова из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "Новабев" (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,52%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,4%), обыкновенные акции Московского кредитного банка (+0,3%), "Газпрома" (+0,16%). В лидерах снижения стоимости – акции "Самолета" (-4,46%), ПИКа (-4,05%), "М.Видео" (-4,02%), "Русснефти" (-3,88%), ВК (-3,7%), ДВМП (-3,7%), "Системы" (-3,7%), НЛМК (-2,99%). ПРОГНОЗЫ "Техническая картина по Индексу Мосбиржи выглядит не слишком конструктивно, расклад с просадкой индекса к нижней границе бокового диапазона 2520 все еще не исключен", - рассказала Саидова. "Скорее всего, на фоне решения ЦБ, а также изменения его прогнозов, свидетельствующих о вероятном более длительном периоде высокой инфляции, спрос на акции может поддерживаться со стороны тех, кто не видит на долгосрочном горизонте более эффективных инструментов для защиты рублевых накоплений от инфляции и девальвации нацвалюты", - говорит Бабин. Если на выходных не произойдет какого-либо серьезного негатива, в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, а рубль не ускорит укрепление, индекс Мосбиржи способен перейти к более устойчивой восходящей коррекции с ближайшей целью в районе недельной вершины 2783 пунктов, считает эксперт.

https://1prime.ru/20241025/dkp-852429025.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс