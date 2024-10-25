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Посол рассказал, что Россия ожидает от "вахты" Бразилии в БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ
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Посол рассказал, что Россия ожидает от "вахты" Бразилии в БРИКС
Посол рассказал, что Россия ожидает от "вахты" Бразилии в БРИКС - 25.10.2024, ПРАЙМ
Посол рассказал, что Россия ожидает от "вахты" Бразилии в БРИКС
В России ожидают, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, рассказал посол... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T06:11+0300
2024-10-25T06:28+0300
экономика
бразилия
брикс
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. В России ожидают, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, рассказал посол России в Бразилии Алексей Лабецкий новостному агентству РИА Новости. Посол также отметил хорошие отношения страны с бразильскими партнерами. "Хотел бы особо подчеркнуть, что наше двустороннее сотрудничество носит характер стратегического партнерства, имеет устойчивую позитивную динамику", - объяснил Лабецкий. По его словам, одно из наиболее активных направлений российско-бразильского взаимодействия - тесное сотрудничество по линии объединения БРИКС. "При этом, как показало нынешнее председательство, во многих вопросах наши позиции схожи", - добавил он. "Ожидаем, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать дальнейшей конструктивной работе объединения", - резюмировал он.
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бразилия, брикс
Экономика, БРАЗИЛИЯ, БРИКС
06:11 25.10.2024 (обновлено: 06:28 25.10.2024)
 
Посол рассказал, что Россия ожидает от "вахты" Бразилии в БРИКС

Лабецкий: бразильская "вахта" в БРИКС будет способствовать расширению сотрудничества

© Unsplash/Raphael NogueiraРио-де-Жанейро, Бразилия
Рио-де-Жанейро, Бразилия
© Unsplash/Raphael Nogueira
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. В России ожидают, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, рассказал посол России в Бразилии Алексей Лабецкий новостному агентству РИА Новости.
Посол также отметил хорошие отношения страны с бразильскими партнерами. "Хотел бы особо подчеркнуть, что наше двустороннее сотрудничество носит характер стратегического партнерства, имеет устойчивую позитивную динамику", - объяснил Лабецкий.
По его словам, одно из наиболее активных направлений российско-бразильского взаимодействия - тесное сотрудничество по линии объединения БРИКС. "При этом, как показало нынешнее председательство, во многих вопросах наши позиции схожи", - добавил он.
"Ожидаем, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать дальнейшей конструктивной работе объединения", - резюмировал он.
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