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В ЦБ ожидают достижения нейтральной ставки в 2027 году - 25.10.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ ожидают достижения нейтральной ставки в 2027 году
В ЦБ ожидают достижения нейтральной ставки в 2027 году - 25.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ ожидают достижения нейтральной ставки в 2027 году
Банк России прогнозирует, что придет к нейтральной ставке в 7,5-8% в 2027 году, растягивать удовольствие до 2030 года не собирается, заявила глава регулятора... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T16:16+0300
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банк россии
россия
ставка банка россии
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России прогнозирует, что придет к нейтральной ставке в 7,5-8% в 2027 году, растягивать удовольствие до 2030 года не собирается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.В пятницу ЦБ принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых."Наш прогноз, что мы в 2027 году придем к нейтральной ставке в диапазоне 7,5-8,5%. Мы не собираемся растягивать это удовольствие до 2030 года", - сказала Набиуллина.
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россия, ставка банка россии, эльвира набиуллина
Банк России, РОССИЯ, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина
16:16 25.10.2024 (обновлено: 16:27 25.10.2024)
 
В ЦБ ожидают достижения нейтральной ставки в 2027 году

Набиуллина: ЦБ придет к нейтральной ставке в 7-8% в 2027 году

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банк России прогнозирует, что придет к нейтральной ставке в 7,5-8% в 2027 году, растягивать удовольствие до 2030 года не собирается, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике.
В пятницу ЦБ принял решение повысить ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
"Наш прогноз, что мы в 2027 году придем к нейтральной ставке в диапазоне 7,5-8,5%. Мы не собираемся растягивать это удовольствие до 2030 года", - сказала Набиуллина.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ставку
15:36
 
Банк РоссииРОССИЯставка Банка РоссииЭльвира Набиуллина
 
 
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