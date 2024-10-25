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Банки планируют повысить ставки по своим продуктам вслед за решением ЦБ

Банки планируют повысить ставки по своим продуктам вслед за решением ЦБ - 25.10.2024, ПРАЙМ

Банки планируют повысить ставки по своим продуктам вслед за решением ЦБ

Банки в России после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 21% планируют пересмотреть в сторону увеличения ставки по своим продуктам, сообщили РИА Новости в... | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T18:50+0300

2024-10-25T18:50+0300

2024-10-25T18:50+0300

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ставка банка россии

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Банки в России после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 21% планируют пересмотреть в сторону увеличения ставки по своим продуктам, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. В пятницу Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку и сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. "ВТБ не исключает повышения ставок по своим кредитным продуктам в ближайшее время. Итоговые условия мы будем прорабатывать с учетом решений конкурентов и в целом стоимости привлечения ресурсов для банка", - сообщила пресс-служба ВТБ. Ранее в пятницу банк сообщил, что после повышения ключевой ставки ЦБ в пятницу с 28 октября улучшит условия по вкладам, а затем по накопительным счетам и ожидает увеличения ставок российскими банками в ближайшее время на 1-1,5 процентного пункта. По оценкам банка, к концу года средняя ставка привлечения по депозитам на рынке может составить "рекордные 19-19,5%". Альфа-банк в своем Telegram-канале пишет, что "банки будут повышать проценты - как по кредитам, так и по вкладам". Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что повышение ставки не было базовым сценарием. Такое решение подразумевает, что Центральный банк в значительной степени обеспокоен сохранением проинфляционных рисков. "Такое решение транслирует настойчивое желание Центрального банка обеспечить возврат инфляции к 4% цели уже к концу 2025 года. И в какой-то степени повышает вероятность того, что процентные ставки, кредитные и депозитные ставки на банковских рынках во втором полугодии 2025 года с большой вероятностью будут иметь тенденцию к снижению", - считает она. В пресс-службе "МТС Банка" сообщили, что текущие ставки привлечения средств на срочные вклады соответствуют рыночным и на данный момент отражают повышение ключевой ставки ЦБ. "Почта банк" повысил ставки по сберегательным продуктам до заседания ЦБ. Максимальная доходность действует по вкладу "Добро пожаловать" и составляет 21% годовых. "Дальнейшее изменение процентных ставок по продуктам банка будет зависеть от уровня инфляционных ожиданий и конъюнктуры рынка", - пояснили в пресс-службе банка. В пресс-службе "Абсолют банка" ответили, что коррекция произойдет как по сберегательным, так и кредитным продуктам. "Ставки будут скорректированы на следующей неделе. Доходность по сберегательным продуктам достигнет 22% годовых. По кредитным продуктам ставка будет повышена на сопоставимую с повышением ключевой величину - 2 процентных пункта", - ответили в банке.

https://1prime.ru/20241025/yunikredit-852431074.html

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