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Глава ЦБ назвала объем средств, размещенных в банках бизнесом и населением
Глава ЦБ назвала объем средств, размещенных в банках бизнесом и населением - 25.10.2024, ПРАЙМ
Глава ЦБ назвала объем средств, размещенных в банках бизнесом и населением
Компании и граждане сейчас разместили в российских банках 116 триллионов рублей, они не лежат мертвым грузом, являются основным источником кредитования, заявила | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T15:33+0300
2024-10-25T15:33+0300
2024-10-25T16:37+0300
банк россии
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эльвира набиуллина
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Компании и граждане сейчас разместили в российских банках 116 триллионов рублей, они не лежат мертвым грузом, являются основным источником кредитования, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Если посмотреть на сегодняшние цифры, сейчас на банковских счетах и депозитах компании и граждане разместили 116 триллионов рублей. Но эти деньги не лежат там мертвым грузом. Ими банки финансируют портфель кредитов", – сказала она."А портфель кредитов экономики – это 122 триллиона рублей. А также банки вкладываются и в корпоративные облигации. Это еще на 7 триллионов рублей. А кредиты, соответственно, и облигации – это источник финансирования активности бизнеса", – продолжила Набиуллина.Часть кредитов предоставляется компаниям, часть – гражданам, и основная функция банков заключается в том, чтобы привлекать временно свободные средств, которые есть у субъектов экономики, и направлять их тем, кто в них нуждается и кто готов их инвестировать, объяснила она.По словам Набиуллиной, средства на депозитных счетах юридических лиц сейчас растут медленнее, чем средства на счетах физических лиц: с начала года рост составил 6% у юрлиц против 15% у физлиц."Средства на счетах юрлиц сейчас растут медленнее, чем средства на счетах физических лиц. И с начала года средства юрлиц выросли на 6%, а физических лиц на 15%. Что тем не менее в два раза выше, чем в прошлом году", - заявила Набиуллина.Это объясняется в том числе ростом доходов и желанием поместить деньги под высокие ставки, добавила глава ЦБ.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
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ПРАЙМ
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россия, банки, эльвира набиуллина, банковские вклады
Банк России, РОССИЯ, Банки, Эльвира Набиуллина, банковские вклады
Глава ЦБ назвала объем средств, размещенных в банках бизнесом и населением
Набиуллина: бизнес и граждане разместили в банках 166 триллионов рублей
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Компании и граждане сейчас разместили в российских банках 116 триллионов рублей, они не лежат мертвым грузом, являются основным источником кредитования, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Если посмотреть на сегодняшние цифры, сейчас на банковских счетах и депозитах компании и граждане разместили 116 триллионов рублей. Но эти деньги не лежат там мертвым грузом. Ими банки финансируют портфель кредитов", – сказала она.
"А портфель кредитов экономики – это 122 триллиона рублей. А также банки вкладываются и в корпоративные облигации. Это еще на 7 триллионов рублей. А кредиты, соответственно, и облигации – это источник финансирования активности бизнеса", – продолжила Набиуллина.
Часть кредитов предоставляется компаниям, часть – гражданам, и основная функция банков заключается в том, чтобы привлекать временно свободные средств, которые есть у субъектов экономики, и направлять их тем, кто в них нуждается и кто готов их инвестировать, объяснила она.
По словам Набиуллиной, средства на депозитных счетах юридических лиц сейчас растут медленнее, чем средства на счетах физических лиц: с начала года рост составил 6% у юрлиц против 15% у физлиц.
"Средства на счетах юрлиц сейчас растут медленнее, чем средства на счетах физических лиц. И с начала года средства юрлиц выросли на 6%, а физических лиц на 15%. Что тем не менее в два раза выше, чем в прошлом году", - заявила Набиуллина.
Это объясняется в том числе ростом доходов и желанием поместить деньги под высокие ставки, добавила глава ЦБ.
Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых.
Набиуллина рассказала, когда ЦБ начнет снижать ставку