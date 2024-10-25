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Глава ЦБ назвала объем средств, размещенных в банках бизнесом и населением

Глава ЦБ назвала объем средств, размещенных в банках бизнесом и населением - 25.10.2024, ПРАЙМ

Глава ЦБ назвала объем средств, размещенных в банках бизнесом и населением

Компании и граждане сейчас разместили в российских банках 116 триллионов рублей, они не лежат мертвым грузом, являются основным источником кредитования, заявила | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T15:33+0300

2024-10-25T15:33+0300

2024-10-25T16:37+0300

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эльвира набиуллина

банковские вклады

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Компании и граждане сейчас разместили в российских банках 116 триллионов рублей, они не лежат мертвым грузом, являются основным источником кредитования, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора."Если посмотреть на сегодняшние цифры, сейчас на банковских счетах и депозитах компании и граждане разместили 116 триллионов рублей. Но эти деньги не лежат там мертвым грузом. Ими банки финансируют портфель кредитов", – сказала она."А портфель кредитов экономики – это 122 триллиона рублей. А также банки вкладываются и в корпоративные облигации. Это еще на 7 триллионов рублей. А кредиты, соответственно, и облигации – это источник финансирования активности бизнеса", – продолжила Набиуллина.Часть кредитов предоставляется компаниям, часть – гражданам, и основная функция банков заключается в том, чтобы привлекать временно свободные средств, которые есть у субъектов экономики, и направлять их тем, кто в них нуждается и кто готов их инвестировать, объяснила она.По словам Набиуллиной, средства на депозитных счетах юридических лиц сейчас растут медленнее, чем средства на счетах физических лиц: с начала года рост составил 6% у юрлиц против 15% у физлиц."Средства на счетах юрлиц сейчас растут медленнее, чем средства на счетах физических лиц. И с начала года средства юрлиц выросли на 6%, а физических лиц на 15%. Что тем не менее в два раза выше, чем в прошлом году", - заявила Набиуллина.Это объясняется в том числе ростом доходов и желанием поместить деньги под высокие ставки, добавила глава ЦБ.Банк России в пятницу ожидаемо повысил ключевую ставку - сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банки, эльвира набиуллина, банковские вклады