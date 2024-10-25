https://1prime.ru/20241025/vsu-852412711.html

"Придет конец". На Западе предупредили Зеленского о неизбежной опасности

"Придет конец". На Западе предупредили Зеленского о неизбежной опасности - 25.10.2024, ПРАЙМ

"Придет конец". На Западе предупредили Зеленского о неизбежной опасности

Киевский режим готов жертвовать своими бойцами, так как в случае наступления мира диктатуре Владимира Зеленского придет конец. Таким мнением в социальной сети Х | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T09:21+0300

2024-10-25T09:21+0300

2024-10-25T09:21+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Киевский режим готов жертвовать своими бойцами, так как в случае наступления мира диктатуре Владимира Зеленского придет конец. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."По сути, ими (украинскими военными - Прим.ред) жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре", — заметили в издании.Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что киевский режим не намерен вести мирные переговоры даже несмотря на высокие потери в рядах ВСУ. Ко всему прочему, полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, но выборы в стране были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

https://1prime.ru/20241025/vybor-852409635.html

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украина, владимир зеленский