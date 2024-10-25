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"Придет конец". На Западе предупредили Зеленского о неизбежной опасности - 25.10.2024, ПРАЙМ
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"Придет конец". На Западе предупредили Зеленского о неизбежной опасности
"Придет конец". На Западе предупредили Зеленского о неизбежной опасности - 25.10.2024, ПРАЙМ
"Придет конец". На Западе предупредили Зеленского о неизбежной опасности
Киевский режим готов жертвовать своими бойцами, так как в случае наступления мира диктатуре Владимира Зеленского придет конец. Таким мнением в социальной сети Х | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T09:21+0300
2024-10-25T09:21+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Киевский режим готов жертвовать своими бойцами, так как в случае наступления мира диктатуре Владимира Зеленского придет конец. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз."По сути, ими (украинскими военными - Прим.ред) жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре", — заметили в издании.Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что киевский режим не намерен вести мирные переговоры даже несмотря на высокие потери в рядах ВСУ. Ко всему прочему, полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, но выборы в стране были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:21 25.10.2024
 
"Придет конец". На Западе предупредили Зеленского о неизбежной опасности

Боуз: Зеленский знает, что с наступлением мира придет конец его диктатуре

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский в парламенте Канады
Владимир Зеленский в парламенте Канады - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. Киевский режим готов жертвовать своими бойцами, так как в случае наступления мира диктатуре Владимира Зеленского придет конец. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.
"По сути, ими (украинскими военными - Прим.ред) жертвуют снова и снова, потому что Зеленский знает, что с наступлением мира придут выборы и конец его диктатуре", — заметили в издании.
Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что киевский режим не намерен вести мирные переговоры даже несмотря на высокие потери в рядах ВСУ. Ко всему прочему, полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, но выборы в стране были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
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