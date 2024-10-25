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ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП России до 2027 года
ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП России до 2027 года - 25.10.2024, ПРАЙМ
ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП России до 2027 года
ЦБ РФ сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T13:42+0300
2024-10-25T13:42+0300
2024-10-25T13:42+0300
банк россии
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МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Кроме того, он сохранил оценки роста экономики России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
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ввп
ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП России до 2027 года
ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП РФ до 2027 года - в интервале 3,5-4%
МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Кроме того, он сохранил оценки роста экономики России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.
Экономика России продолжает расти, заявил ЦБ