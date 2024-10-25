https://1prime.ru/20241025/vvp-852420562.html

ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП России до 2027 года

ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП России до 2027 года - 25.10.2024, ПРАЙМ

ЦБ сохранил прогнозы роста ВВП России до 2027 года

ЦБ РФ сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. | 25.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-25T13:42+0300

2024-10-25T13:42+0300

2024-10-25T13:42+0300

банк россии

ввп

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg

МОСКВА, 25 окт - ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз роста экономики страны по итогам текущего года в интервале 3,5-4%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. Кроме того, он сохранил оценки роста экономики России в 2025, 2026 и 2027 годах - на 0,5-1,5%, 1-2% и 1,5-2,5% соответственно.

https://1prime.ru/20241025/ekonomika-852420156.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ввп