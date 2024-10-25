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Заем Киеву под российские активы повлияет на весь мир, заявили в Минфине - 25.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241025/zaem-852434339.html
Заем Киеву под российские активы повлияет на весь мир, заявили в Минфине
Заем Киеву под российские активы повлияет на весь мир, заявили в Минфине - 25.10.2024, ПРАЙМ
Заем Киеву под российские активы повлияет на весь мир, заявили в Минфине
Решение стран G7, включая США и ЕС, предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ противоречит принципам международного... | 25.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-25T18:36+0300
2024-10-25T18:36+0300
экономика
россия
украина
замороженные российские активы
g7
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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Решение стран G7, включая США и ЕС, предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ противоречит принципам международного права и будет иметь исторические последствия для международной финансовой системы, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. "Конечно, эти решения, которые приняли США и Европейский союз не правомерны, они противоречат принципам международного права, Конвенции ООН, противоречат всему, что может быть", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Чебесков добавил, что этот шаг будет иметь очень масштабные, исторические последствия для всей международной финансовой системы и станет одним из ключевых факторов ее изменения. По его словам, это изменит мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы."Это прецедент, который уже поменял и будет дальше менять мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы, о том, как их можно использовать, куда их укладывать", - сказал он.Чебесков также заявил, что предоставление "Большой семеркой" займа Украине является воровством, но у России есть инструментарий внутри страны для ответных мер."Это, по сути, воровство наших активов, но со своей стороны, и сегодня об этом говорил министр финансов Антон Германович Силуанов, со своей стороны у нас есть инструментарий, принятые решения, которые позволят нам принимать зеркальные меры", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.Чебесков добавил, что заморозка активов, которая произошла в 2022 году, была неправомерной и ввела к дестабилизации финансовых рынков, а ответные действия России являются скорее вынужденной мерой."Мы понимаем, что финансовая система лучше функционирует без таких односторонних мер", - подчеркнул замминистра.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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россия, украина, замороженные российские активы, g7
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, замороженные российские активы, G7
18:36 25.10.2024
 
Заем Киеву под российские активы повлияет на весь мир, заявили в Минфине

Чебесков: заем Киеву под активы РФ будет иметь исторические последствия для мира

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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ВАШИНГТОН, 25 окт - ПРАЙМ. Решение стран G7, включая США и ЕС, предоставить заем Украине с погашением доходами от замороженных суверенных активов РФ противоречит принципам международного права и будет иметь исторические последствия для международной финансовой системы, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
"Конечно, эти решения, которые приняли США и Европейский союз не правомерны, они противоречат принципам международного права, Конвенции ООН, противоречат всему, что может быть", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Чебесков добавил, что этот шаг будет иметь очень масштабные, исторические последствия для всей международной финансовой системы и станет одним из ключевых факторов ее изменения.
По его словам, это изменит мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы.
"Это прецедент, который уже поменял и будет дальше менять мировоззрение всех стран о том, что такое золотовалютные резервы, о том, как их можно использовать, куда их укладывать", - сказал он.
Чебесков также заявил, что предоставление "Большой семеркой" займа Украине является воровством, но у России есть инструментарий внутри страны для ответных мер.
"Это, по сути, воровство наших активов, но со своей стороны, и сегодня об этом говорил министр финансов Антон Германович Силуанов, со своей стороны у нас есть инструментарий, принятые решения, которые позволят нам принимать зеркальные меры", - сообщил он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Чебесков добавил, что заморозка активов, которая произошла в 2022 году, была неправомерной и ввела к дестабилизации финансовых рынков, а ответные действия России являются скорее вынужденной мерой.
"Мы понимаем, что финансовая система лучше функционирует без таких односторонних мер", - подчеркнул замминистра.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2024
В Минфине рассказали, как Запад хочет использовать МВФ и Всемирный банк
18:31
 
ЭкономикаРОССИЯУКРАИНАзамороженные российские активыG7
 
 
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