Сервисы Yandex Eats и Express24 стали доминирующими в Узбекистане

Сервисы Yandex Eats и Express24 стали доминирующими в Узбекистане - 26.10.2024, ПРАЙМ

Сервисы Yandex Eats и Express24 стали доминирующими в Узбекистане

2024-10-26T15:43+0300

ТАШКЕНТ, 26 окт - ПРАЙМ. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана признал сервисы доставки еды - Yandex Eats и Express24 доминирующими на рынке страны, сообщает пресс-служба регулятора. "Согласно соответствующему распоряжению комитета, Yandex Eats и Express24 признаны доминирующими на рынке агрегаторных услуг заказа и доставки готовых блюд и других потребительских товаров", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале комитета. По данным ведомства, такое решение основано на заявлениях ООО YandexGo UB и ИП ООО Yandex Eats о достижении ими доминирующего положения в этих сферах. В декабре 2023 года антимонопольный регулятор Узбекистана сообщил, что сервис такси Yandex Go занимает доминирующее положение на рынке республики с долей 86,3%. В пятницу интернет-издание gazeta.uz сообщила, что Yandex Uzbekistan приобретет часть активов местного сервиса доставки Express24 в Узбекистане, сделка будет закрыта в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Ранее руководитель Yandex Uzbekistan Иззат Шукуров заявлял в СМИ, что компания намерена до конца 2024 года инвестировать более 33 миллионов долларов в развитие приложения Yandex Go и запуск новых сервисов. Yandex Go работает в Узбекистане с апреля 2018 года. По данным налогового комитета Узбекистана, к сервису в республике в 2023 году были подключены более 80 тысяч водителей. В августе "Яндекс" подал заявку на регистрацию в республике товарных знаков сервиса доставки еды и продуктов "Яндекс Лавка". Сейчас в стране также работает сервис "Яндекс Доставка".

узбекистан

