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Минфин предупредил о рисках хранения резервов стран в долларе и евро - 26.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241026/rezerv-852442348.html
Минфин предупредил о рисках хранения резервов стран в долларе и евро
Минфин предупредил о рисках хранения резервов стран в долларе и евро - 26.10.2024, ПРАЙМ
Минфин предупредил о рисках хранения резервов стран в долларе и евро
Использование доллара и евро для хранения резервов является большим риском, однако страны "Большой семерки" предпочитают умалчивать о долговых проблемах... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T08:45+0300
2024-10-26T08:45+0300
экономика
минфин
мвф
резервы
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ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Использование доллара и евро для хранения резервов является большим риском, однако страны "Большой семерки" предпочитают умалчивать о долговых проблемах государств, рассказал РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков. "Никто не говорит про долг США, никто не говорит про долг Японии и что он растет по экспоненте, и что дальше с ним делать", - объяснил он агентству в рамках ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Он также отметил, что риски хранения резервов в долларах и евро "остаются за скобками". При этом растущую инфляцию из-за большого объема печатных денег компенсируют рынки развивающихся стран. По словам Чебескова, МВФ обладает достаточной компетенцией для обсуждения этого вопроса, однако на деле этого не происходит.
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минфин, мвф, резервы, госдолг
Экономика, Минфин, МВФ, резервы, госдолг
08:45 26.10.2024
 
Минфин предупредил о рисках хранения резервов стран в долларе и евро

Чебесков: хранение большинством стран резервов в долларе и евро представляет огромный риск

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Использование доллара и евро для хранения резервов является большим риском, однако страны "Большой семерки" предпочитают умалчивать о долговых проблемах государств, рассказал РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков.
"Никто не говорит про долг США, никто не говорит про долг Японии и что он растет по экспоненте, и что дальше с ним делать", - объяснил он агентству в рамках ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Он также отметил, что риски хранения резервов в долларах и евро "остаются за скобками". При этом растущую инфляцию из-за большого объема печатных денег компенсируют рынки развивающихся стран. По словам Чебескова, МВФ обладает достаточной компетенцией для обсуждения этого вопроса, однако на деле этого не происходит.
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