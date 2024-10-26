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Минфин предупредил о рисках хранения резервов стран в долларе и евро
Минфин предупредил о рисках хранения резервов стран в долларе и евро - 26.10.2024, ПРАЙМ
Минфин предупредил о рисках хранения резервов стран в долларе и евро
Использование доллара и евро для хранения резервов является большим риском, однако страны "Большой семерки" предпочитают умалчивать о долговых проблемах... | 26.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-26T08:45+0300
2024-10-26T08:45+0300
2024-10-26T08:45+0300
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ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Использование доллара и евро для хранения резервов является большим риском, однако страны "Большой семерки" предпочитают умалчивать о долговых проблемах государств, рассказал РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков. "Никто не говорит про долг США, никто не говорит про долг Японии и что он растет по экспоненте, и что дальше с ним делать", - объяснил он агентству в рамках ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне. Он также отметил, что риски хранения резервов в долларах и евро "остаются за скобками". При этом растущую инфляцию из-за большого объема печатных денег компенсируют рынки развивающихся стран. По словам Чебескова, МВФ обладает достаточной компетенцией для обсуждения этого вопроса, однако на деле этого не происходит.
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минфин, мвф, резервы, госдолг
Экономика, Минфин, МВФ, резервы, госдолг
Минфин предупредил о рисках хранения резервов стран в долларе и евро
Чебесков: хранение большинством стран резервов в долларе и евро представляет огромный риск
ВАШИНГТОН, 26 окт - ПРАЙМ. Использование доллара и евро для хранения резервов является большим риском, однако страны "Большой семерки" предпочитают умалчивать о долговых проблемах государств, рассказал РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков.
"Никто не говорит про долг США, никто не говорит про долг Японии и что он растет по экспоненте, и что дальше с ним делать", - объяснил он агентству в рамках ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
Он также отметил, что риски хранения резервов в долларах и евро "остаются за скобками". При этом растущую инфляцию из-за большого объема печатных денег компенсируют рынки развивающихся стран. По словам Чебескова, МВФ обладает достаточной компетенцией для обсуждения этого вопроса, однако на деле этого не происходит.
В Минфине оценили, что мешает работе МВФ