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РФ остается единственным поставщиком индейки в Китай, сообщил "Агроэкспорт" - 28.10.2024, ПРАЙМ
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РФ остается единственным поставщиком индейки в Китай, сообщил "Агроэкспорт"
РФ остается единственным поставщиком индейки в Китай, сообщил "Агроэкспорт" - 28.10.2024, ПРАЙМ
РФ остается единственным поставщиком индейки в Китай, сообщил "Агроэкспорт"
Россия остаётся единственным экспортером индейки в Китай и за первые три квартала поставила в страну 11 тысяч тонн на 34,4 миллиона долларов, следует из... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T15:46+0300
2024-10-28T15:46+0300
экономика
россия
китай
мясо индейки
экспорт
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия остаётся единственным экспортером индейки в Китай и за первые три квартала поставила в страну 11 тысяч тонн на 34,4 миллиона долларов, следует из материалов центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ на основе данных китайской таможни (ГТУ). "Согласно данным ГТУ КНР, Россия продолжает оставаться единственным поставщиком индейки в Китай. За период январь-сентябрь Поднебесная закупила около 11 тысяч тонн на 34,4 миллиона долларов США. Весь объем был поставлен из России", - говорится в сообщении. При этом эксперты пояснили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели экспорта увеличились в 1,6 раза в натуральном выражении и 1,4 раза - в стоимостном.
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россия, китай, мясо индейки, экспорт
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, мясо индейки, экспорт
15:46 28.10.2024
 
РФ остается единственным поставщиком индейки в Китай, сообщил "Агроэкспорт"

"Агроэкспорт": Россия остается единственным экспортером индейки в Китай

© РИА Новости . Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкРабота фермы "Тюменский страус" в период пандемии коронавируса
Работа фермы Тюменский страус в период пандемии коронавируса - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Наталья Горшкова
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия остаётся единственным экспортером индейки в Китай и за первые три квартала поставила в страну 11 тысяч тонн на 34,4 миллиона долларов, следует из материалов центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ на основе данных китайской таможни (ГТУ).
"Согласно данным ГТУ КНР, Россия продолжает оставаться единственным поставщиком индейки в Китай. За период январь-сентябрь Поднебесная закупила около 11 тысяч тонн на 34,4 миллиона долларов США. Весь объем был поставлен из России", - говорится в сообщении.
При этом эксперты пояснили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели экспорта увеличились в 1,6 раза в натуральном выражении и 1,4 раза - в стоимостном.
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ЭкономикаРОССИЯКИТАЙмясо индейкиэкспорт
 
 
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