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РФ остается единственным поставщиком индейки в Китай, сообщил "Агроэкспорт"
РФ остается единственным поставщиком индейки в Китай, сообщил "Агроэкспорт" - 28.10.2024, ПРАЙМ
РФ остается единственным поставщиком индейки в Китай, сообщил "Агроэкспорт"
Россия остаётся единственным экспортером индейки в Китай и за первые три квартала поставила в страну 11 тысяч тонн на 34,4 миллиона долларов, следует из... | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T15:46+0300
2024-10-28T15:46+0300
2024-10-28T15:46+0300
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия остаётся единственным экспортером индейки в Китай и за первые три квартала поставила в страну 11 тысяч тонн на 34,4 миллиона долларов, следует из материалов центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ на основе данных китайской таможни (ГТУ). "Согласно данным ГТУ КНР, Россия продолжает оставаться единственным поставщиком индейки в Китай. За период январь-сентябрь Поднебесная закупила около 11 тысяч тонн на 34,4 миллиона долларов США. Весь объем был поставлен из России", - говорится в сообщении. При этом эксперты пояснили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели экспорта увеличились в 1,6 раза в натуральном выражении и 1,4 раза - в стоимостном.
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россия, китай, мясо индейки, экспорт
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, мясо индейки, экспорт
РФ остается единственным поставщиком индейки в Китай, сообщил "Агроэкспорт"
"Агроэкспорт": Россия остается единственным экспортером индейки в Китай
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Россия остаётся единственным экспортером индейки в Китай и за первые три квартала поставила в страну 11 тысяч тонн на 34,4 миллиона долларов, следует из материалов центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ на основе данных китайской таможни (ГТУ).
"Согласно данным ГТУ КНР, Россия продолжает оставаться единственным поставщиком индейки в Китай. За период январь-сентябрь Поднебесная закупила около 11 тысяч тонн на 34,4 миллиона долларов США. Весь объем был поставлен из России", - говорится в сообщении.
При этом эксперты пояснили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатели экспорта увеличились в 1,6 раза в натуральном выражении и 1,4 раза - в стоимостном.
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