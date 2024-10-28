https://1prime.ru/20241028/obligatsii-852466483.html

"ВТБ Лизинг" разместил выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей

"ВТБ Лизинг" разместил выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей - 28.10.2024, ПРАЙМ

"ВТБ Лизинг" разместил выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей

"ВТБ Лизинг" размещает второй выпуск биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей, сообщили в компании. | 28.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-28T12:05+0300

2024-10-28T12:05+0300

2024-10-28T12:05+0300

втб лизинг

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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" размещает второй выпуск биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей, сообщили в компании. Параметры нового выпуска: номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей, срок обращения – 1 год, продолжительность купонного периода – 30 дней. Ставка 1-го и последующих купонов, определенная по итогам сбора книги заявок, – 21,50% годовых, фиксированная", — говорится в компании. Размещение облигаций будет проводиться по открытой подписке на Московской бирже, добавили в компании. "ВТБ Лизинг" является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране. По итогам первого полугодия лизинговый портфель компании превысил 1,1 триллиона рублей, объем нового бизнеса достиг 168,4 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20241028/pribyl-852463361.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб лизинг