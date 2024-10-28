https://1prime.ru/20241028/obligatsii-852466483.html
"ВТБ Лизинг" разместил выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей
"ВТБ Лизинг" разместил выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей - 28.10.2024, ПРАЙМ
"ВТБ Лизинг" разместил выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей
"ВТБ Лизинг" размещает второй выпуск биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей, сообщили в компании. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T12:05+0300
2024-10-28T12:05+0300
2024-10-28T12:05+0300
втб лизинг
https://cdnn.1prime.ru/img/83403/21/834032160_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1ead1d5ae380f44f128bfb60a3d16bbc.jpg
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" размещает второй выпуск биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей, сообщили в компании. Параметры нового выпуска: номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей, срок обращения – 1 год, продолжительность купонного периода – 30 дней. Ставка 1-го и последующих купонов, определенная по итогам сбора книги заявок, – 21,50% годовых, фиксированная", — говорится в компании. Размещение облигаций будет проводиться по открытой подписке на Московской бирже, добавили в компании. "ВТБ Лизинг" является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране. По итогам первого полугодия лизинговый портфель компании превысил 1,1 триллиона рублей, объем нового бизнеса достиг 168,4 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20241028/pribyl-852463361.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83403/21/834032160_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8a39f6a50da6bdf98e34d9ebca4f1769.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб лизинг
"ВТБ Лизинг" разместил выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей
"ВТБ Лизинг" разместил второй выпуск облигаций на 5 млрд рублей
МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" размещает второй выпуск биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей, сообщили в компании.
Параметры нового выпуска: номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей, срок обращения – 1 год, продолжительность купонного периода – 30 дней. Ставка 1-го и последующих купонов, определенная по итогам сбора книги заявок, – 21,50% годовых, фиксированная", — говорится в компании.
Размещение облигаций будет проводиться по открытой подписке на Московской бирже, добавили в компании.
"ВТБ Лизинг" является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране. По итогам первого полугодия лизинговый портфель компании превысил 1,1 триллиона рублей, объем нового бизнеса достиг 168,4 миллиарда рублей.
ВТБ ожидает квартальный рекорд прибыли в октябре-декабре