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"ВТБ Лизинг" разместил выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей - 28.10.2024, ПРАЙМ
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"ВТБ Лизинг" разместил выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей
"ВТБ Лизинг" разместил выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей - 28.10.2024, ПРАЙМ
"ВТБ Лизинг" разместил выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей
"ВТБ Лизинг" размещает второй выпуск биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей, сообщили в компании. | 28.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-28T12:05+0300
2024-10-28T12:05+0300
втб лизинг
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" размещает второй выпуск биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей, сообщили в компании. Параметры нового выпуска: номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей, срок обращения – 1 год, продолжительность купонного периода – 30 дней. Ставка 1-го и последующих купонов, определенная по итогам сбора книги заявок, – 21,50% годовых, фиксированная", — говорится в компании. Размещение облигаций будет проводиться по открытой подписке на Московской бирже, добавили в компании. "ВТБ Лизинг" является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране. По итогам первого полугодия лизинговый портфель компании превысил 1,1 триллиона рублей, объем нового бизнеса достиг 168,4 миллиарда рублей.
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втб лизинг
ВТБ лизинг
12:05 28.10.2024
 
"ВТБ Лизинг" разместил выпуск облигаций на 5 миллиардов рублей

"ВТБ Лизинг" разместил второй выпуск облигаций на 5 млрд рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт – ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" размещает второй выпуск биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей, сообщили в компании.
Параметры нового выпуска: номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей, срок обращения – 1 год, продолжительность купонного периода – 30 дней. Ставка 1-го и последующих купонов, определенная по итогам сбора книги заявок, – 21,50% годовых, фиксированная", — говорится в компании.
Размещение облигаций будет проводиться по открытой подписке на Московской бирже, добавили в компании.
"ВТБ Лизинг" является одной из крупнейших лизинговых компаний России и имеет более 60 офисов в крупных городах по всей стране. По итогам первого полугодия лизинговый портфель компании превысил 1,1 триллиона рублей, объем нового бизнеса достиг 168,4 миллиарда рублей.
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