Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Такер Карлсон нецензурно обругал журналиста The New York Times - 29.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241029/karlson-852498139.html
Такер Карлсон нецензурно обругал журналиста The New York Times
Такер Карлсон нецензурно обругал журналиста The New York Times - 29.10.2024, ПРАЙМ
Такер Карлсон нецензурно обругал журналиста The New York Times
Журналист The New York Times обвинил Такера Карлсона в якобы распространении "дезинформации" о выборах в Соединенных Штатах. В ответ на предложение... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T23:26+0300
2024-10-29T23:26+0300
политика
такер карлсон
the new york times
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a278a5739e38ed630241c67f9c76a3e.jpg
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Журналист The New York Times обвинил Такера Карлсона в якобы распространении "дезинформации" о выборах в Соединенных Штатах. В ответ на предложение прокомментировать обвинения, Карлсон пристыдил его за умышленную ложь, а затем послал куда подальше и попросил это процитировать в статье.Ссылаясь на данные аналитиков компании Media Matters for America, журналист The New York Times сообщил Карлсону, что ряд выложенных им видео "содержат заведомо неверные сведения о выборах", и после этого предложил прокомментировать несколько вопросов по теме.В ответ Карлсон заявил, что The New York Times взаимодействует с расистами левых взглядов, чтобы заткнуть рот критикам Демпартии, и что журналисту должно быть стыдно за то, что он делает.Но когда журналист предложил ответить на дополнительные вопросы, Карлсон ответил еще менее дипломатично. "Не хотел бы я принять участие в вашей попытке зацензурить меня? - переспросил телеведущий. - Нет, спасибо". Концовка ответа свелась к тому, что Карлсон выразил надежду, что журналист его процитирует в статье, а затем послал его куда подальше
https://1prime.ru/20241027/biznes-852453839.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_391155404f36cd22345b7809867a325a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
такер карлсон, the new york times
Политика, Такер Карлсон, The New York Times
23:26 29.10.2024
 
Такер Карлсон нецензурно обругал журналиста The New York Times

Такер Карлсон нецензурно обругал журналиста NYT, обвинившего его в фейках

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Журналист The New York Times обвинил Такера Карлсона в якобы распространении "дезинформации" о выборах в Соединенных Штатах. В ответ на предложение прокомментировать обвинения, Карлсон пристыдил его за умышленную ложь, а затем послал куда подальше и попросил это процитировать в статье.
Ссылаясь на данные аналитиков компании Media Matters for America, журналист The New York Times сообщил Карлсону, что ряд выложенных им видео "содержат заведомо неверные сведения о выборах", и после этого предложил прокомментировать несколько вопросов по теме.
В ответ Карлсон заявил, что The New York Times взаимодействует с расистами левых взглядов, чтобы заткнуть рот критикам Демпартии, и что журналисту должно быть стыдно за то, что он делает.
Но когда журналист предложил ответить на дополнительные вопросы, Карлсон ответил еще менее дипломатично.
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2024
"Теперь заботит": Маск отреагировал на обвинения в нелегальном бизнесе
27 октября, 09:26
"Не хотел бы я принять участие в вашей попытке зацензурить меня? - переспросил телеведущий. - Нет, спасибо". Концовка ответа свелась к тому, что Карлсон выразил надежду, что журналист его процитирует в статье, а затем послал его куда подальше
 
ПолитикаТакер КарлсонThe New York Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала