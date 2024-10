https://1prime.ru/20241029/karlson-852498139.html

Такер Карлсон нецензурно обругал журналиста The New York Times

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Журналист The New York Times обвинил Такера Карлсона в якобы распространении "дезинформации" о выборах в Соединенных Штатах. В ответ на предложение прокомментировать обвинения, Карлсон пристыдил его за умышленную ложь, а затем послал куда подальше и попросил это процитировать в статье.Ссылаясь на данные аналитиков компании Media Matters for America, журналист The New York Times сообщил Карлсону, что ряд выложенных им видео "содержат заведомо неверные сведения о выборах", и после этого предложил прокомментировать несколько вопросов по теме.В ответ Карлсон заявил, что The New York Times взаимодействует с расистами левых взглядов, чтобы заткнуть рот критикам Демпартии, и что журналисту должно быть стыдно за то, что он делает.Но когда журналист предложил ответить на дополнительные вопросы, Карлсон ответил еще менее дипломатично. "Не хотел бы я принять участие в вашей попытке зацензурить меня? - переспросил телеведущий. - Нет, спасибо". Концовка ответа свелась к тому, что Карлсон выразил надежду, что журналист его процитирует в статье, а затем послал его куда подальше

