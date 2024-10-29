https://1prime.ru/20241029/kitay-852484269.html

Китай заявил, что уважает выбор грузинского народа

Китай заявил, что уважает выбор грузинского народа - 29.10.2024, ПРАЙМ

Китай заявил, что уважает выбор грузинского народа

Пекин уважает выбор грузинского народа и готов продолжать развивать китайско-грузинские отношения, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД... | 29.10.2024, ПРАЙМ

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грузия

китай

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ПЕКИН, 29 окт - ПРАЙМ. Пекин уважает выбор грузинского народа и готов продолжать развивать китайско-грузинские отношения, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя итоги парламентских выборов в Грузии. "Китай отметил, что Грузия успешно провела выборы. Китай всегда уважал выбор грузинского народа и искренне надеется, что Грузия будет стабильной и процветающей", - сказал дипломат. Линь Цзянь отметил, что Китай готов работать со всеми сторонами для содействия непрерывному развитию китайско-грузинских отношений. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед парламентом страны.

https://1prime.ru/20241028/gruziya-852467324.html

грузия

китай

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грузия, китай