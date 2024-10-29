https://1prime.ru/20241029/peskov-852488913.html

В Кремле назвали обвинения России со стороны Запада голословными

В Кремле назвали обвинения России со стороны Запада голословными - 29.10.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали обвинения России со стороны Запада голословными

В Кремле с иронией воспринимают постоянные голословные обвинения западных государств в адрес России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T13:45+0300

2024-10-29T13:45+0300

2024-10-29T13:45+0300

россия

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. В Кремле с иронией воспринимают постоянные голословные обвинения западных государств в адрес России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В то же время официальный представитель Кремля сообщил, что многообразие западных обвинений становится даже завидным. Ранее американский телеканал CNN в очередной раз обвинил Россию, Китай и Кубу в распространении ложной информации, связанной с деятельностью властей США по оказанию помощи пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен" жителям.

https://1prime.ru/20241028/gruziya-852467324.html

сша

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россия, сша, дмитрий песков