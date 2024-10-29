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В Кремле назвали обвинения России со стороны Запада голословными
В Кремле назвали обвинения России со стороны Запада голословными - 29.10.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали обвинения России со стороны Запада голословными
В Кремле с иронией воспринимают постоянные голословные обвинения западных государств в адрес России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T13:45+0300
2024-10-29T13:45+0300
2024-10-29T13:45+0300
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. В Кремле с иронией воспринимают постоянные голословные обвинения западных государств в адрес России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В то же время официальный представитель Кремля сообщил, что многообразие западных обвинений становится даже завидным. Ранее американский телеканал CNN в очередной раз обвинил Россию, Китай и Кубу в распространении ложной информации, связанной с деятельностью властей США по оказанию помощи пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен" жителям.
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россия, сша, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
В Кремле назвали обвинения России со стороны Запада голословными
Песков: голословность обвинений Запада заставляет относиться к ним с иронией
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. В Кремле с иронией воспринимают постоянные голословные обвинения западных государств в адрес России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В то же время официальный представитель Кремля сообщил, что многообразие западных обвинений становится даже завидным.
Ранее американский телеканал CNN в очередной раз обвинил Россию, Китай и Кубу в распространении ложной информации, связанной с деятельностью властей США по оказанию помощи пострадавшим от ураганов "Милтон" и "Хелен" жителям.
Песков прокомментировал заявления о вмешательстве Москвы в выборы в Грузии