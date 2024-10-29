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Правительство списало часть долгов 25 регионов на 26 миллиардов рублей

Правительство списало часть долгов 25 регионов на 26 миллиардов рублей - 29.10.2024, ПРАЙМ

Правительство списало часть долгов 25 регионов на 26 миллиардов рублей

Правительство РФ утвердило распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам для 25 регионов на общую сумму 25,9 миллиарда рублей, документ подписан... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T10:27+0300

2024-10-29T10:27+0300

2024-10-29T10:27+0300

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам для 25 регионов на общую сумму 25,9 миллиарда рублей, документ подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщается на сайте кабмина. "Ряд российских регионов получили возможность списания задолженности по бюджетным кредитам на сумму налоговых доходов, которые поступили в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится на сайте правительства. "Речь идёт о списании задолженности 25 регионам на общую сумму 25,9 млрд рублей. Власти этих российских субъектов активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру, необходимую для запуска новых инвестпроектов, поэтому имеют право на списание задолженности", - отмечается в сообщении. Так, часть задолженности будет списана Башкирии, Карелии, Коми, Татарстану, Хакасии, Удмуртии, Чувашии, Алтайскому, Забайкальскому, Краснодарскому, Пермскому, Ставропольскому краям, а также Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областям. Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам был запущен в конце 2020 года, напоминает кабмин. Механизм стал одним из инструментов стимулирования развития инфраструктуры и инвестиционной активности в регионах. Списание распространяется на инвестиционные проекты, реализуемые в приоритетных отраслях. В том числе это и такие отрасли как сельское хозяйство, туризм, обрабатывающие производства, жилищное и дорожное строительство.

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