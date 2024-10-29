https://1prime.ru/20241029/putin-852490969.html
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания - 29.10.2024, ПРАЙМ
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
Российский президент Владимир Путина провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T16:09+0300
2024-10-29T16:09+0300
2024-10-29T16:09+0300
вооружения
россия
владимир путин
вс россии
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путина провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.Глава государства упомянул, что в ходе тренировки российские силы отработают пуски баллистических и крылатых ракет. В то же время Путин отметил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. По его словам, Россия лишь стремится поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
https://1prime.ru/20241028/putin-852478385.html
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россия, владимир путин, вс россии
Вооружения, РОССИЯ, Владимир Путин, ВС России
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
Путин: в ходе тренировки стратегических сил будут отработаны пуски ракет
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путина провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.
Глава государства упомянул, что в ходе тренировки российские силы отработают пуски баллистических и крылатых ракет.
В то же время Путин отметил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. По его словам, Россия лишь стремится поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности.
Путин примет участие в пленарном заседании Валдайского форума