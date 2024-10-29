https://1prime.ru/20241029/rynok-aktsiy-852482679.html

Всплеск пессимизма

Всплеск пессимизма - 29.10.2024, ПРАЙМ

Всплеск пессимизма

Спад на фондовом рынке набирает обороты. Индекс МосБиржи упал на 3,21%, до 2575,06 п., индекс РТС – на 3,77% до 834,31 п. На рынке ОФЗ без перемен, индекс RGBI... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T08:34+0300

2024-10-29T08:34+0300

2024-10-29T08:34+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржа

торги

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852482679.jpg?1730180054

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Спад на фондовом рынке набирает обороты. Индекс МосБиржи упал на 3,21%, до 2575,06 п., индекс РТС – на 3,77% до 834,31 п. На рынке ОФЗ без перемен, индекс RGBI буднично обновил уже многолетние минимумы, снизившись в понедельник на 1,17% до 97,29 пунктов.Инвесторы на рынке ОФЗ продолжают дисконтировать в котировках перспективы более высокой ключевой ставки. На этом фоне индекс RGBI может потерять еще пару пунктов в ближайшие недели, в то время как рынок акций, вероятно, останется пока под давлением.Банк ВТБ раскрыл результаты за III квартал 2024 года, которые отражают чистую прибыль в размере 97,9 миллиарда рублей, что соответствует ROE в 15,8%. Менеджмент сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2024 год на уровне 550 миллиарда рублей. с учетом уже накопленных 375 миллиардов рублей за 9 месяцев и ожидаемой прибыли от разблокировки активов. Чистая прибыль за III квартал выросла на 13,2%, хотя по итогам 9 месяцев показатель снизился на 0,3% из-за эффектов от валютных операций и приобретения РНКБ годом ранее. Комиссионные доходы выросли на 18%, а расходы на создание резервов сократились на 28,4%.Результаты розничной сети "Лента" показывают годовой рост выручки на 55% благодаря интеграции сети "Монетка" и открытию новых магазинов. Общий рост LFL-продаж составил 9,4%, однако он был в основном обеспечен увеличением среднего чека на 9,9% из-за инфляционного давления, тогда как сопоставимый трафик снизился на 0,4%. Рентабельность по EBITDA выросла до 8,1%, а долговая нагрузка сократилась до 1,4x по показателю "Чистый долг/EBITDA", что подчеркивает улучшение операционной эффективности. Тем не менее прирост LFL-продаж был вызван в основном инфляцией, а не увеличением числа покупателей. Учитывая замедление темпов роста и более высокие мультипликаторы, аналитики сохраняют нейтральный прогноз по акциям "Ленты" на фоне более привлекательных оценочных коэффициентов других ритейлеров.Делимобиль демонстрирует уверенный рост по итогам 9 месяцев 2024 года: автопарк компании увеличился на 26%, достигнув 30,5 тысячи автомобилей, а количество проданных минут выросло на 24% и составило 1 431 миллион. Таким образом рост использования услуг немного отстаёт от расширения автопарка. Число ежемесячно активных пользователей увеличилось на 18%, достигнув 599 тысяч человек, а общее количество зарегистрированных пользователей выросло на 16% до 10,8 миллиона. Компания ожидает рекордный рост квартальной выручки от каршеринга по итогам III квартала 2024 года на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года."Яндекс" сегодня раскроет результаты за III квартал 2024 года, которые могут показать сильный рост выручки, до 291 млрд, и EBITDA, до 51 миллиарда рублей. Сейчас компания оценивается по мультипликаторам намного ниже исторической средней оценки, около 8,2 на основе коэффициента EV/EBITDA. Наша целевая цена составляет 5200 рублей за одну акцию "Яндекс".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Кирилл Климентьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg

Кирилл Климентьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Кирилл Климентьев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, торги