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Всплеск пессимизма - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Всплеск пессимизма
Всплеск пессимизма - 29.10.2024, ПРАЙМ
Всплеск пессимизма
Спад на фондовом рынке набирает обороты. Индекс МосБиржи упал на 3,21%, до 2575,06 п., индекс РТС – на 3,77% до 834,31 п. На рынке ОФЗ без перемен, индекс RGBI... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T08:34+0300
2024-10-29T08:34+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
биржа
торги
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852482679.jpg?1730180054
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Спад на фондовом рынке набирает обороты. Индекс МосБиржи упал на 3,21%, до 2575,06 п., индекс РТС – на 3,77% до 834,31 п. На рынке ОФЗ без перемен, индекс RGBI буднично обновил уже многолетние минимумы, снизившись в понедельник на 1,17% до 97,29 пунктов.Инвесторы на рынке ОФЗ продолжают дисконтировать в котировках перспективы более высокой ключевой ставки. На этом фоне индекс RGBI может потерять еще пару пунктов в ближайшие недели, в то время как рынок акций, вероятно, останется пока под давлением.Банк ВТБ раскрыл результаты за III квартал 2024 года, которые отражают чистую прибыль в размере 97,9 миллиарда рублей, что соответствует ROE в 15,8%. Менеджмент сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2024 год на уровне 550 миллиарда рублей. с учетом уже накопленных 375 миллиардов рублей за 9 месяцев и ожидаемой прибыли от разблокировки активов. Чистая прибыль за III квартал выросла на 13,2%, хотя по итогам 9 месяцев показатель снизился на 0,3% из-за эффектов от валютных операций и приобретения РНКБ годом ранее. Комиссионные доходы выросли на 18%, а расходы на создание резервов сократились на 28,4%.Результаты розничной сети "Лента" показывают годовой рост выручки на 55% благодаря интеграции сети "Монетка" и открытию новых магазинов. Общий рост LFL-продаж составил 9,4%, однако он был в основном обеспечен увеличением среднего чека на 9,9% из-за инфляционного давления, тогда как сопоставимый трафик снизился на 0,4%. Рентабельность по EBITDA выросла до 8,1%, а долговая нагрузка сократилась до 1,4x по показателю "Чистый долг/EBITDA", что подчеркивает улучшение операционной эффективности. Тем не менее прирост LFL-продаж был вызван в основном инфляцией, а не увеличением числа покупателей. Учитывая замедление темпов роста и более высокие мультипликаторы, аналитики сохраняют нейтральный прогноз по акциям "Ленты" на фоне более привлекательных оценочных коэффициентов других ритейлеров.Делимобиль демонстрирует уверенный рост по итогам 9 месяцев 2024 года: автопарк компании увеличился на 26%, достигнув 30,5 тысячи автомобилей, а количество проданных минут выросло на 24% и составило 1 431 миллион. Таким образом рост использования услуг немного отстаёт от расширения автопарка. Число ежемесячно активных пользователей увеличилось на 18%, достигнув 599 тысяч человек, а общее количество зарегистрированных пользователей выросло на 16% до 10,8 миллиона. Компания ожидает рекордный рост квартальной выручки от каршеринга по итогам III квартала 2024 года на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года."Яндекс" сегодня раскроет результаты за III квартал 2024 года, которые могут показать сильный рост выручки, до 291 млрд, и EBITDA, до 51 миллиарда рублей. Сейчас компания оценивается по мультипликаторам намного ниже исторической средней оценки, около 8,2 на основе коэффициента EV/EBITDA. Наша целевая цена составляет 5200 рублей за одну акцию "Яндекс".
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Кирилл Климентьев
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Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, торги
Мнения аналитиков, российский рынок акций, биржа, Торги
08:34 29.10.2024
 

Всплеск пессимизма

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Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Спад на фондовом рынке набирает обороты. Индекс МосБиржи упал на 3,21%, до 2575,06 п., индекс РТС – на 3,77% до 834,31 п. На рынке ОФЗ без перемен, индекс RGBI буднично обновил уже многолетние минимумы, снизившись в понедельник на 1,17% до 97,29 пунктов.
Инвесторы на рынке ОФЗ продолжают дисконтировать в котировках перспективы более высокой ключевой ставки. На этом фоне индекс RGBI может потерять еще пару пунктов в ближайшие недели, в то время как рынок акций, вероятно, останется пока под давлением.
Банк ВТБ раскрыл результаты за III квартал 2024 года, которые отражают чистую прибыль в размере 97,9 миллиарда рублей, что соответствует ROE в 15,8%. Менеджмент сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2024 год на уровне 550 миллиарда рублей. с учетом уже накопленных 375 миллиардов рублей за 9 месяцев и ожидаемой прибыли от разблокировки активов. Чистая прибыль за III квартал выросла на 13,2%, хотя по итогам 9 месяцев показатель снизился на 0,3% из-за эффектов от валютных операций и приобретения РНКБ годом ранее. Комиссионные доходы выросли на 18%, а расходы на создание резервов сократились на 28,4%.
Результаты розничной сети "Лента" показывают годовой рост выручки на 55% благодаря интеграции сети "Монетка" и открытию новых магазинов. Общий рост LFL-продаж составил 9,4%, однако он был в основном обеспечен увеличением среднего чека на 9,9% из-за инфляционного давления, тогда как сопоставимый трафик снизился на 0,4%. Рентабельность по EBITDA выросла до 8,1%, а долговая нагрузка сократилась до 1,4x по показателю "Чистый долг/EBITDA", что подчеркивает улучшение операционной эффективности. Тем не менее прирост LFL-продаж был вызван в основном инфляцией, а не увеличением числа покупателей. Учитывая замедление темпов роста и более высокие мультипликаторы, аналитики сохраняют нейтральный прогноз по акциям "Ленты" на фоне более привлекательных оценочных коэффициентов других ритейлеров.
Делимобиль демонстрирует уверенный рост по итогам 9 месяцев 2024 года: автопарк компании увеличился на 26%, достигнув 30,5 тысячи автомобилей, а количество проданных минут выросло на 24% и составило 1 431 миллион. Таким образом рост использования услуг немного отстаёт от расширения автопарка. Число ежемесячно активных пользователей увеличилось на 18%, достигнув 599 тысяч человек, а общее количество зарегистрированных пользователей выросло на 16% до 10,8 миллиона. Компания ожидает рекордный рост квартальной выручки от каршеринга по итогам III квартала 2024 года на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"Яндекс" сегодня раскроет результаты за III квартал 2024 года, которые могут показать сильный рост выручки, до 291 млрд, и EBITDA, до 51 миллиарда рублей. Сейчас компания оценивается по мультипликаторам намного ниже исторической средней оценки, около 8,2 на основе коэффициента EV/EBITDA. Наша целевая цена составляет 5200 рублей за одну акцию "Яндекс".

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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