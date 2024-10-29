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Российский рынок акций слегка повышается в начале дня
Российский рынок акций слегка повышается в начале дня - 29.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций слегка повышается в начале дня
Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается на 0,71%, следует из данных Московской биржи. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T10:32+0300
2024-10-29T10:32+0300
2024-10-29T10:58+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается на 0,71%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,71% - до 2 593,44 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,5%, до 876,51 пункта.
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россия, российский рынок акций, биржа, биржевые торги
РОССИЯ, российский рынок акций, биржа, биржевые торги
Российский рынок акций слегка повышается в начале дня
Российский рынок акций растет на 0,71% в начале дня
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается на 0,71%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,71% - до 2 593,44 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,5%, до 876,51 пункта.