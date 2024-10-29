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Российский рынок акций слегка повышается в начале дня - 29.10.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций слегка повышается в начале дня
Российский рынок акций слегка повышается в начале дня - 29.10.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций слегка повышается в начале дня
Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается на 0,71%, следует из данных Московской биржи. | 29.10.2024, ПРАЙМ
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россия
российский рынок акций
биржа
биржевые торги
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается на 0,71%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,71% - до 2 593,44 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,5%, до 876,51 пункта.
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россия, российский рынок акций, биржа, биржевые торги
РОССИЯ, российский рынок акций, биржа, биржевые торги
10:32 29.10.2024 (обновлено: 10:58 29.10.2024)
 
Российский рынок акций слегка повышается в начале дня

Российский рынок акций растет на 0,71% в начале дня

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США, график
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии вторника повышается на 0,71%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,71% - до 2 593,44 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 0,5%, до 876,51 пункта.
 
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