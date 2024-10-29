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СМИ узнало, что произошло с западной военной техникой на Украине - 29.10.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнало, что произошло с западной военной техникой на Украине
СМИ узнало, что произошло с западной военной техникой на Украине - 29.10.2024, ПРАЙМ
СМИ узнало, что произошло с западной военной техникой на Украине
Украинская армия потеряла практически столько же западной техники на фронте, сколько и получила. Об этом рассказал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T12:04+0300
2024-10-29T12:04+0300
вооружения
россия
украина
запад
военная помощь украине
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украинская армия потеряла практически столько же западной техники на фронте, сколько и получила. Об этом рассказал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."За 32 месяца, прошедшие с тех пор, как расширился конфликт на Украине, союзники Киева предоставили около 900 танков и 1400 боевых машин, а также тысячи легких бронетранспортеров и бронированных грузовиков", — сообщил он, упоминая, что все это ВСУ потеряли.В то же время, Экс добавил, что украинским властям с большим трудом удается добывать бронетехнику для оснащения новых бригад, которые необходимы ради замены уже истощенных подразделений на фронте. По его словам, такое положение дел может иметь для Украины очень серьезные последствия.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241026/konflikt-852445446.html
украина
запад
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россия, украина, запад, военная помощь украине
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, военная помощь Украине
12:04 29.10.2024
 
СМИ узнало, что произошло с западной военной техникой на Украине

Forbes: Украина потеряла почти столько же техники, сколько получила от Запада

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украинская армия потеряла практически столько же западной техники на фронте, сколько и получила. Об этом рассказал обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
"За 32 месяца, прошедшие с тех пор, как расширился конфликт на Украине, союзники Киева предоставили около 900 танков и 1400 боевых машин, а также тысячи легких бронетранспортеров и бронированных грузовиков", — сообщил он, упоминая, что все это ВСУ потеряли.
В то же время, Экс добавил, что украинским властям с большим трудом удается добывать бронетехнику для оснащения новых бригад, которые необходимы ради замены уже истощенных подразделений на фронте. По его словам, такое положение дел может иметь для Украины очень серьезные последствия.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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