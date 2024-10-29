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На Украине раскрыли тайный замысел Зеленского
На Украине раскрыли тайный замысел Зеленского - 29.10.2024, ПРАЙМ
На Украине раскрыли тайный замысел Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский, прикрываясь выплатами украинцам, планирует лишить выплат вынужденных переселенцев. Об этом сообщил депутат Верховной рады... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T09:47+0300
2024-10-29T09:47+0300
2024-10-29T09:54+0300
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский, прикрываясь выплатами украинцам, планирует лишить выплат вынужденных переселенцев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене."Математика в том, что с марта месяца <…> (Зеленский. —Прим. ред.) дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев.", — написал парламентарий. В то же время он напомнил, что переселенцам платили по 2000 гривен в месяц (примерно 4700 рублей).По словам Дубинского, тайный смысл этих выплат состоит в том, чтобы приурочить их к продолжительности военных действий. Он упомянул, что в ноябре будет как раз тысяча дней войны."<...> Величайший и оценил страдания украинского народа — 1 гривна в день", — резюмировал Дубинский.Ранее на прошлой неделе Зеленский пообещал гражданам страны запустить программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Выплата каждому жителю Украины составит тысячу гривен, или порядка 2350 рублей. СМИ ранее сообщали, ссылаясь на информацию Всемирного банка, что из 32 миллионов жителей Украины девять находятся в бедности.
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россия, украина, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
На Украине раскрыли тайный замысел Зеленского
Дубинский: Зеленский выплатит украинцам деньги, сэкономленные на переселенцах
МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский, прикрываясь выплатами украинцам, планирует лишить выплат вынужденных переселенцев. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Математика в том, что с марта месяца <…> (Зеленский. —Прим. ред.) дал команду лишить выплат вынужденных переселенцев.", — написал парламентарий. В то же время он напомнил, что переселенцам платили по 2000 гривен в месяц (примерно 4700 рублей).
По словам Дубинского, тайный смысл этих выплат состоит в том, чтобы приурочить их к продолжительности военных действий. Он упомянул, что в ноябре будет как раз тысяча дней войны.
"Вовина тысяча". В Сети с иронией прокомментировали новую идею Зеленского
"<...> Величайший и оценил страдания украинского народа — 1 гривна в день", — резюмировал Дубинский.
Ранее на прошлой неделе Зеленский пообещал гражданам страны запустить программу, которая "будет ощутима для каждой семьи". Выплата каждому жителю Украины составит тысячу гривен, или порядка 2350 рублей.
СМИ ранее сообщали, ссылаясь на информацию Всемирного банка, что из 32 миллионов жителей Украины девять находятся в бедности.