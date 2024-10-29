https://1prime.ru/20241029/zelenskiy-852490285.html

Зеленский в своем "плане победы" попросил ракеты "Томагавк", пишет СМИ

Зеленский в своем "плане победы" попросил ракеты "Томагавк", пишет СМИ - 29.10.2024, ПРАЙМ

Зеленский в своем "плане победы" попросил ракеты "Томагавк", пишет СМИ

Один из пунктов в так называемом "плане победы", предложенном украинским лидером Владимиром Зеленским, включает в себя просьбу о передаче Киеву ракет большой... | 29.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-29T15:20+0300

2024-10-29T15:20+0300

2024-10-29T15:20+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Один из пунктов в так называемом "плане победы", предложенном украинским лидером Владимиром Зеленским, включает в себя просьбу о передаче Киеву ракет большой дальности. Об этом сообщает издание New York Times.Газета упоминает, что план Зеленского не был озвучен им публично. В нем он предлагал "пакет неядерного сдерживания", в рамках которого Украина получила бы ракеты "Томагавк". Согласно сообщению издание, эта просьба Зеленского является абсолютно невыполнимой. Более того, в материале сказано, что ракеты "Томагавк" имеют в семь раз большую дальность, чем системы ATACMS, которые Киев получил от Вашингтона в ограниченном количестве.Ранее 16 октября Зеленский представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".

https://1prime.ru/20241021/zelenskiy-852292994.html

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