https://1prime.ru/20241029/zelenskiy-852490285.html
Зеленский в своем "плане победы" попросил ракеты "Томагавк", пишет СМИ
Зеленский в своем "плане победы" попросил ракеты "Томагавк", пишет СМИ - 29.10.2024, ПРАЙМ
Зеленский в своем "плане победы" попросил ракеты "Томагавк", пишет СМИ
Один из пунктов в так называемом "плане победы", предложенном украинским лидером Владимиром Зеленским, включает в себя просьбу о передаче Киеву ракет большой... | 29.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-29T15:20+0300
2024-10-29T15:20+0300
2024-10-29T15:20+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Один из пунктов в так называемом "плане победы", предложенном украинским лидером Владимиром Зеленским, включает в себя просьбу о передаче Киеву ракет большой дальности. Об этом сообщает издание New York Times.Газета упоминает, что план Зеленского не был озвучен им публично. В нем он предлагал "пакет неядерного сдерживания", в рамках которого Украина получила бы ракеты "Томагавк". Согласно сообщению издание, эта просьба Зеленского является абсолютно невыполнимой. Более того, в материале сказано, что ракеты "Томагавк" имеют в семь раз большую дальность, чем системы ATACMS, которые Киев получил от Вашингтона в ограниченном количестве.Ранее 16 октября Зеленский представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
https://1prime.ru/20241021/zelenskiy-852292994.html
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, США
Зеленский в своем "плане победы" попросил ракеты "Томагавк", пишет СМИ
NYT: Зеленский в пакете о "неядерном сдерживании" просил ракеты "Томагавк"
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Один из пунктов в так называемом "плане победы", предложенном украинским лидером Владимиром Зеленским, включает в себя просьбу о передаче Киеву ракет большой дальности. Об этом сообщает издание New York Times.
Газета упоминает, что план Зеленского не был озвучен им публично. В нем он предлагал "пакет неядерного сдерживания", в рамках которого Украина получила бы ракеты "Томагавк".
Согласно сообщению издание, эта просьба Зеленского является абсолютно невыполнимой. Более того, в материале сказано, что ракеты "Томагавк" имеют в семь раз большую дальность, чем системы ATACMS, которые Киев получил от Вашингтона в ограниченном количестве.
Ранее 16 октября Зеленский представил в Верховной раде так называемый "план победы", который содержит пять пунктов и три секретных дополнения. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
"План победы" дезавуирует заявления Зеленского о мире, заявили в МИД