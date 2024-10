https://1prime.ru/20241030/bezos-852501353.html

Нет доверия. Безос раскрыл причины отношения американцев к крупнейшим СМИ

Нет доверия. Безос раскрыл причины отношения американцев к крупнейшим СМИ - 30.10.2024

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. СМИ стали сильно ангажированными, что привело к потере доверия читателей, пишет один из крупнейших американских предпринимателей, владелец торговой интернет-платформы Amazon издания The Washington Post Джефф Безос..Он отмечает, что в опросе Gallup СМИ в рейтинге доверия оказались ниже Конгресса. По мнению Безоса, медиа должны точно подсчитывать голоса и вызывать доверие. Сейас же большинство людей считают СМИ ангажированными, что подрывает их авторитет.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГоворя о поддержке кандидатов на пост президента со стороны СМИ на фоне отказа его издания поддержать кого-либо на нынешних выборах, Безос указывает, что такая поддержка не влияет на предвыборный расклад — а объявления о поддержке вызывают ощущение предвзятости. Отказ от поддержки кандидатов он называл правильным решением, а то, что СМИ не отказались от поддержки кандидатов раньше, он охарактеризовал как ошибку. По его словам, в WP соответствующее решение было принято исключительно по итогам внутренних дискуссий.Безос утверждает, что его богатство и инвестиции не влияют на редакционную политику, он не преследует личные интересы и стремится сохранить актуальность газеты.По его словам, СМИ должны бороться за доверие, несмотря на трудности, а The Washington Post и другие газеты должны быть авторитетным и независимым голосом.Безос благодарен за работу журналистов The Washington Post. Он считает, что газета заслуживает доверия и должна продолжать бороться за него.Также он упоминает, что исполнительный директор одной из компаний Безоса Blue Origin Дэйв Лимп встретился с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Встреча была назначена быстро, без предварительного уведомления. По утверждению Безоса, нет связи между встречей и решением компании. Владелец компании часто встречается с правительственными чиновниками, отметил он.Как пишет Безос, богатство и инвестиции могут быть как щитом, так и паутиной интересов. Принципы владельца определяют его действия.Говоря о своей роли в работе издания, он подчеркнул что как владелец не оказывал влияния на редакционную политику The Post, за 11 лет случаев влияния на политику газеты не было.Недостаток доверия, по мнению Безоса, — проблема не только The Post, но и других СМИ. В итоге люди переключаются на непроверенные источники новостей, а такие издания, как Washington Post и New York Times, теряют популярность.Говоря о будущем WP, Безос подчеркнул, что газета должна оставаться авторитетным и независимым голосом. По его словам, в дальнейшем предстоит бороться за актуальность, несмотря на трудности, и новые изменения будут встречены с сопротивлением, но это стоит усилий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

