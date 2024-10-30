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Число заказов с курьерской доставкой в России выросло на 18%

Число заказов с курьерской доставкой в России выросло на 18% - 30.10.2024, ПРАЙМ

Число заказов с курьерской доставкой в России выросло на 18%

Число заказов с курьерской доставкой в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T07:32+0300

2024-10-30T07:32+0300

2024-10-30T07:32+0300

экономика

курьер

доставка

доставка товаров

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Число заказов с курьерской доставкой в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно статистике эквайринговой сети банка общее число платежей россиян за заказы с курьерской доставкой с января по сентябрь 2024 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в материалах. Аналитики отмечают, что услуги курьерской доставки продолжают набирать обороты популярности у россиян. За минувшие три квартала увеличилось не только число покупок с доставкой, но и сами заказы стали совершать на более высокие средние чеки. Так, общая средняя сумма платежа выросла до 2 865 рублей с 2 680 рублей годом ранее. При этом указывается, что заказы с курьерами россияне чаще делают в офлайне - 84% от всех таких платежей против 16% в онлайне. Годом ранее соотношение было практически таким же - 83% против 17% в пользу офлайна. "Большинство предпочитает оплачивать заказ с доставкой лично, при непосредственном получении товара, изучив его качество, а не заранее - при оформлении заказа онлайн", - поясняют аналитики. Также в исследовании указывается, что средний чек одного платежа за заказ с услугой курьеров в онлайне заметно выше, чем в офлайне - 3 991 рубль против 2 652 рублей соответственно.

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курьер, доставка, доставка товаров