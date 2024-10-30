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Число заказов с курьерской доставкой в России выросло на 18% - 30.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241030/kurer-852499724.html
Число заказов с курьерской доставкой в России выросло на 18%
Число заказов с курьерской доставкой в России выросло на 18% - 30.10.2024, ПРАЙМ
Число заказов с курьерской доставкой в России выросло на 18%
Число заказов с курьерской доставкой в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T07:32+0300
2024-10-30T07:32+0300
экономика
курьер
доставка
доставка товаров
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Число заказов с курьерской доставкой в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Согласно статистике эквайринговой сети банка общее число платежей россиян за заказы с курьерской доставкой с января по сентябрь 2024 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в материалах. Аналитики отмечают, что услуги курьерской доставки продолжают набирать обороты популярности у россиян. За минувшие три квартала увеличилось не только число покупок с доставкой, но и сами заказы стали совершать на более высокие средние чеки. Так, общая средняя сумма платежа выросла до 2 865 рублей с 2 680 рублей годом ранее. При этом указывается, что заказы с курьерами россияне чаще делают в офлайне - 84% от всех таких платежей против 16% в онлайне. Годом ранее соотношение было практически таким же - 83% против 17% в пользу офлайна. "Большинство предпочитает оплачивать заказ с доставкой лично, при непосредственном получении товара, изучив его качество, а не заранее - при оформлении заказа онлайн", - поясняют аналитики. Также в исследовании указывается, что средний чек одного платежа за заказ с услугой курьеров в онлайне заметно выше, чем в офлайне - 3 991 рубль против 2 652 рублей соответственно.
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курьер, доставка, доставка товаров
Экономика, курьер, доставка, доставка товаров
07:32 30.10.2024
 
Число заказов с курьерской доставкой в России выросло на 18%

Число заказов с курьерской доставкой в России по итогам трех кварталов выросло на 18%

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки "Яндекс Go"
Курьер службы доставки Яндекс Go - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Число заказов с курьерской доставкой в России по итогам трех кварталов текущего года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Согласно статистике эквайринговой сети банка общее число платежей россиян за заказы с курьерской доставкой с января по сентябрь 2024 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в материалах.
Аналитики отмечают, что услуги курьерской доставки продолжают набирать обороты популярности у россиян. За минувшие три квартала увеличилось не только число покупок с доставкой, но и сами заказы стали совершать на более высокие средние чеки. Так, общая средняя сумма платежа выросла до 2 865 рублей с 2 680 рублей годом ранее.
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При этом указывается, что заказы с курьерами россияне чаще делают в офлайне - 84% от всех таких платежей против 16% в онлайне. Годом ранее соотношение было практически таким же - 83% против 17% в пользу офлайна.
"Большинство предпочитает оплачивать заказ с доставкой лично, при непосредственном получении товара, изучив его качество, а не заранее - при оформлении заказа онлайн", - поясняют аналитики.
Также в исследовании указывается, что средний чек одного платежа за заказ с услугой курьеров в онлайне заметно выше, чем в офлайне - 3 991 рубль против 2 652 рублей соответственно.
 
Экономикакурьердоставкадоставка товаров
 
 
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