https://1prime.ru/20241030/raiffeisen-bank-852504468.html

Raiffeisen Bank в России нарастил прибыль на 8,7 процента

Raiffeisen Bank в России нарастил прибыль на 8,7 процента - 30.10.2024, ПРАЙМ

Raiffeisen Bank в России нарастил прибыль на 8,7 процента

Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за первые три квартала 2024 года выросла на 8,7% в годовом выражении... | 30.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-30T12:01+0300

2024-10-30T12:01+0300

2024-10-30T12:01+0300

россия

raiffeisen bank

прибыль

https://cdnn.1prime.ru/img/76397/29/763972933_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_e4f88e49fd933de994eeaae51b5db113.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за первые три квартала 2024 года выросла на 8,7% в годовом выражении - до 1,113 миллиарда евро, доналоговая прибыль - на 2,9%, до 1,391 миллионов, следует из финансовой отчетности банка. Чистый процентный доход RBI в России за этот период составил 1,156 миллиарда евро, увеличившись на 12% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль банка в РФ составила 1,82 миллиарда евро, уменьшившись на 13,5% в годовом выражении. А кредитный портфель Raiffeisen в России составил по итогам этих девяти месяцев 4,483 миллиарда евро, уменьшившись сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%. В третьем квартале прибыль RBI в РФ после налогообложения увеличилась на 20,7% в годовом исчислении и составила 409 миллионов евро. Чистый процентный доход в России вырос на 24%, до 411 миллиона евро. Операционная прибыль увеличилась на 9,6% в годовом выражении, до 629 миллиона евро. Чистый процентный доход всего холдинга за весь отчетный период составил 4,19 миллиарда евро, увеличившись на 16,7% в годовом выражении. Прибыль после налогообложения снизилась на 22%, до 2,274 миллиарда. Операционная прибыль выросла на 1%, до 6,904 миллиарда евро. В третьем квартале чистый процентный доход холдинга в мире увеличился на 1,4% год к году, до 1,461 миллиарда евро, а прибыль после налогообложения – на 14%, до 817 миллионов евро. Операционная прибыль снизилась на 6% - до 1,286 миллиарда евро. Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников по состоянию на 30 июня 2024 года насчитывает 44 837 человек, в том числе в России - 9715.

https://1prime.ru/20240502/pribyl-847837963.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, raiffeisen bank, прибыль