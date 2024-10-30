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Raiffeisen Bank в России нарастил прибыль на 8,7 процента - 30.10.2024, ПРАЙМ
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Raiffeisen Bank в России нарастил прибыль на 8,7 процента
Raiffeisen Bank в России нарастил прибыль на 8,7 процента - 30.10.2024, ПРАЙМ
Raiffeisen Bank в России нарастил прибыль на 8,7 процента
Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за первые три квартала 2024 года выросла на 8,7% в годовом выражении... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:01+0300
2024-10-30T12:01+0300
россия
raiffeisen bank
прибыль
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за первые три квартала 2024 года выросла на 8,7% в годовом выражении - до 1,113 миллиарда евро, доналоговая прибыль - на 2,9%, до 1,391 миллионов, следует из финансовой отчетности банка. Чистый процентный доход RBI в России за этот период составил 1,156 миллиарда евро, увеличившись на 12% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль банка в РФ составила 1,82 миллиарда евро, уменьшившись на 13,5% в годовом выражении. А кредитный портфель Raiffeisen в России составил по итогам этих девяти месяцев 4,483 миллиарда евро, уменьшившись сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%. В третьем квартале прибыль RBI в РФ после налогообложения увеличилась на 20,7% в годовом исчислении и составила 409 миллионов евро. Чистый процентный доход в России вырос на 24%, до 411 миллиона евро. Операционная прибыль увеличилась на 9,6% в годовом выражении, до 629 миллиона евро. Чистый процентный доход всего холдинга за весь отчетный период составил 4,19 миллиарда евро, увеличившись на 16,7% в годовом выражении. Прибыль после налогообложения снизилась на 22%, до 2,274 миллиарда. Операционная прибыль выросла на 1%, до 6,904 миллиарда евро. В третьем квартале чистый процентный доход холдинга в мире увеличился на 1,4% год к году, до 1,461 миллиарда евро, а прибыль после налогообложения – на 14%, до 817 миллионов евро. Операционная прибыль снизилась на 6% - до 1,286 миллиарда евро. Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников по состоянию на 30 июня 2024 года насчитывает 44 837 человек, в том числе в России - 9715.
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россия, raiffeisen bank, прибыль
РОССИЯ, Raiffeisen Bank, прибыль
12:01 30.10.2024
 
Raiffeisen Bank в России нарастил прибыль на 8,7 процента

Прибыль Raiffeisen Bank в РФ в январе-сентябре увеличилась до 1,1 млрд евро

© Фото : Raiffeisen Bank International%Райффайзен банк
%Райффайзен банк - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© Фото : Raiffeisen Bank International
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Прибыль после налогообложения Raiffeisen Bank International (RBI) от деятельности в России за первые три квартала 2024 года выросла на 8,7% в годовом выражении - до 1,113 миллиарда евро, доналоговая прибыль - на 2,9%, до 1,391 миллионов, следует из финансовой отчетности банка.
Чистый процентный доход RBI в России за этот период составил 1,156 миллиарда евро, увеличившись на 12% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль банка в РФ составила 1,82 миллиарда евро, уменьшившись на 13,5% в годовом выражении. А кредитный портфель Raiffeisen в России составил по итогам этих девяти месяцев 4,483 миллиарда евро, уменьшившись сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%.
В третьем квартале прибыль RBI в РФ после налогообложения увеличилась на 20,7% в годовом исчислении и составила 409 миллионов евро. Чистый процентный доход в России вырос на 24%, до 411 миллиона евро. Операционная прибыль увеличилась на 9,6% в годовом выражении, до 629 миллиона евро.
Райффайзен банк - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
Raiffeisen Bank увеличил прибыль в России на восемь процентов
2 мая, 09:31
Чистый процентный доход всего холдинга за весь отчетный период составил 4,19 миллиарда евро, увеличившись на 16,7% в годовом выражении. Прибыль после налогообложения снизилась на 22%, до 2,274 миллиарда. Операционная прибыль выросла на 1%, до 6,904 миллиарда евро.
В третьем квартале чистый процентный доход холдинга в мире увеличился на 1,4% год к году, до 1,461 миллиарда евро, а прибыль после налогообложения – на 14%, до 817 миллионов евро. Операционная прибыль снизилась на 6% - до 1,286 миллиарда евро.
Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International работает в ряде стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников по состоянию на 30 июня 2024 года насчитывает 44 837 человек, в том числе в России - 9715.
 
РОССИЯRaiffeisen Bankприбыль
 
 
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