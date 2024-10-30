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В Россельхознадзоре рассказали о росте производства сливочного масла в РФ - 30.10.2024, ПРАЙМ
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В Россельхознадзоре рассказали о росте производства сливочного масла в РФ
В Россельхознадзоре рассказали о росте производства сливочного масла в РФ - 30.10.2024, ПРАЙМ
В Россельхознадзоре рассказали о росте производства сливочного масла в РФ
Объем производства сливочного масла в России на текущий момент растёт на 3,5% относительно того же периода прошлого года и составляет 384,3 тысячи тонн,... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T10:45+0300
2024-10-30T10:45+0300
россия
масло
россельхознадзор
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Объем производства сливочного масла в России на текущий момент растёт на 3,5% относительно того же периода прошлого года и составляет 384,3 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. "В 2023 году (на ту же дату - ред.) на территории России было выработано 371,3 тысячи тонн сливочного масла, с начала 2024 года в нашей стране изготовлено 384,3 тысячи тонн этого вида продукции. По сравнению с 2023 годом объем производства сливочного масла на территории России в 2024 году увеличился на 3,51%", - говорится в сообщении. При этом с начала по состоянию на 29 октября в Россию ввезено 112,3 тысячи тонн сливочного масла с 92 предприятий из 11 стран мира, импорт продукции вырос на 9% относительно аналогичного периода прошлого года, дополнили в организации. Уточняется, что Россельхознадзор также рассматривает вопрос открытия поставок сливочного масла с 16 других предприятий из шести стран мира. Раннее после информации в СМИ о возможном сокращении отгрузок этой продукции в торговые сети со стороны крупных производителей Минсельхоз РФ заявил, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а министерству или Национальному союзу производителей молока никто не сообщал об остановке или сокращении его производства.
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россия, масло, россельхознадзор
РОССИЯ, масло, Россельхознадзор
10:45 30.10.2024
 
В Россельхознадзоре рассказали о росте производства сливочного масла в РФ

Россельхознадзор: производство сливочного масла в РФ в 2024 г выросло на 3,5%

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПосетитель в супермаркете
Посетитель в супермаркете - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Объем производства сливочного масла в России на текущий момент растёт на 3,5% относительно того же периода прошлого года и составляет 384,3 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
"В 2023 году (на ту же дату - ред.) на территории России было выработано 371,3 тысячи тонн сливочного масла, с начала 2024 года в нашей стране изготовлено 384,3 тысячи тонн этого вида продукции. По сравнению с 2023 годом объем производства сливочного масла на территории России в 2024 году увеличился на 3,51%", - говорится в сообщении.
При этом с начала по состоянию на 29 октября в Россию ввезено 112,3 тысячи тонн сливочного масла с 92 предприятий из 11 стран мира, импорт продукции вырос на 9% относительно аналогичного периода прошлого года, дополнили в организации.
Уточняется, что Россельхознадзор также рассматривает вопрос открытия поставок сливочного масла с 16 других предприятий из шести стран мира.
Раннее после информации в СМИ о возможном сокращении отгрузок этой продукции в торговые сети со стороны крупных производителей Минсельхоз РФ заявил, что российский рынок в полной мере обеспечен сливочным маслом, а министерству или Национальному союзу производителей молока никто не сообщал об остановке или сокращении его производства.
#Выработка сливочного масла - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2024
Минсельхоз зафиксировал снижение оптовых цен на сливочное масло в России
28 октября, 18:26
 
РОССИЯмаслоРоссельхознадзор
 
 
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