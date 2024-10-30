https://1prime.ru/20241030/ssha-852505623.html
В США уточнили подробности просьбы Зеленского об ударах вглубь России
В США уточнили подробности просьбы Зеленского об ударах вглубь России - 30.10.2024, ПРАЙМ
В США уточнили подробности просьбы Зеленского об ударах вглубь России
Украинский лидер Владимир Зеленский просил снять запрет на удары вглубь России на 200 километров для уничтожения "пусковых установок". Об этом рассказал... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T12:35+0300
2024-10-30T12:35+0300
2024-10-30T12:35+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский просил снять запрет на удары вглубь России на 200 километров для уничтожения "пусковых установок". Об этом рассказал американский сенатор Бен Кардин.Об этом он рассказал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.Политик уточнил, что ранее он провел встречу с Зеленским, в ходе которой они рассмотрели проблемы в обеспечении санкций против России, а также обсудили необходимость вывести из строя пусковые установки на российской территории."Президент Зеленский указал мне, что эти площадки, я думаю, находятся в пределах 200 км от границы, я могу тут немного ошибаться", - сказал Кардин.В то же время сенатор подчеркнул, что поддерживает право ВСУ использовать западное вооружение для ударов по России, вопреки всем "но". По его словам, один из аргументов против этого разрешения заключается в потенциальной эскалации конфликта.
https://1prime.ru/20241029/ukraina-852492730.html
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россия, украина, сша, владимир зеленский
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский
В США уточнили подробности просьбы Зеленского об ударах вглубь России
Американский сенатор: Зеленский просил разрешения бить вглубь РФ на 200 км
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский просил снять запрет на удары вглубь России на 200 километров для уничтожения "пусковых установок". Об этом рассказал американский сенатор Бен Кардин.
Об этом он рассказал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Политик уточнил, что ранее он провел встречу с Зеленским, в ходе которой они рассмотрели проблемы в обеспечении санкций против России, а также обсудили необходимость вывести из строя пусковые установки на российской территории.
"Президент Зеленский указал мне, что эти площадки, я думаю, находятся в пределах 200 км от границы, я могу тут немного ошибаться", - сказал Кардин.
В то же время сенатор подчеркнул, что поддерживает право ВСУ использовать западное вооружение для ударов по России, вопреки всем "но". По его словам, один из аргументов против этого разрешения заключается в потенциальной эскалации конфликта.
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