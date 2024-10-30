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В Крыму раскрыли, кто спровоцировал украинский конфликт - 30.10.2024, ПРАЙМ
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В Крыму раскрыли, кто спровоцировал украинский конфликт
В Крыму раскрыли, кто спровоцировал украинский конфликт - 30.10.2024, ПРАЙМ
В Крыму раскрыли, кто спровоцировал украинский конфликт
Политики Соединенных Штатов и европейских стран стали причиной эскалации конфликта на Украине. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил сенатор от... | 30.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-30T08:43+0300
2024-10-30T08:43+0300
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Политики Соединенных Штатов и европейских стран стали причиной эскалации конфликта на Украине. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин."Украинский конфликт был спровоцирован, в первую очередь, политикой США и некоторых европейских стран, которые довели ситуацию до майдана… Конечно, это жалко, потому что народы близки. Мы бы могли дружить, вместо этого идет политика по стравливанию нас с Украиной", - сказал он.Парламентарий добавил, что ранее в 2013 году он был на шахматном турнире в Киеве. По его словам, очевидно, что больше таких турниров не было.В то же время Карякин заметил, что на Украине, конечно, есть радикально настроенные граждане, договариваться с которыми нет смысла. Однако, по его словам, есть и "адекватные" украинцы, который лишь стали заложниками ситуации.
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россия, украина, сша, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, США, ЗАПАД
08:43 30.10.2024
 
В Крыму раскрыли, кто спровоцировал украинский конфликт

Сенатор Карякин: конфликт на Украине спровоцировали США и ряд европейских стран

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Политики Соединенных Штатов и европейских стран стали причиной эскалации конфликта на Украине. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил сенатор от парламента Крыма Сергей Карякин.
"Украинский конфликт был спровоцирован, в первую очередь, политикой США и некоторых европейских стран, которые довели ситуацию до майдана… Конечно, это жалко, потому что народы близки. Мы бы могли дружить, вместо этого идет политика по стравливанию нас с Украиной", - сказал он.
Парламентарий добавил, что ранее в 2013 году он был на шахматном турнире в Киеве. По его словам, очевидно, что больше таких турниров не было.
В то же время Карякин заметил, что на Украине, конечно, есть радикально настроенные граждане, договариваться с которыми нет смысла. Однако, по его словам, есть и "адекватные" украинцы, который лишь стали заложниками ситуации.
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РОССИЯУКРАИНАСШАЗАПАД
 
 
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