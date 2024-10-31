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Лавров и Сийярто "сверили часы" по договоренностям Путина и Орбана - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Лавров и Сийярто "сверили часы" по договоренностям Путина и Орбана
Лавров и Сийярто "сверили часы" по договоренностям Путина и Орбана - 31.10.2024, ПРАЙМ
Лавров и Сийярто "сверили часы" по договоренностям Путина и Орбана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "сверил часы" со своим венгерским коллегой Петером Сийярто по вопросам договоренностей президентов России и Венгрии | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T15:32+0300
2024-10-31T15:37+0300
россия
сергей лавров
петер сийярто
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров "сверил часы" со своим венгерским коллегой Петером Сийярто по вопросам договоренностей президентов России и Венгрии Владима Путина и Виктора Орбана. Об этом рассказали в российском дипломатическом ведомстве. Встреча министров прошла 31 октября на полях II Международной конференции по евразийской безопасности.Отмечается, что речь идет о договоренностях, достигнутых лидерами стран 5 июля в Москве, а также по итогам 15-го заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 20 сентября в Будапеште.
https://1prime.ru/20241030/lavrov-852503255.html
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россия, сергей лавров, петер сийярто
РОССИЯ, Сергей Лавров, Петер Сийярто
15:32 31.10.2024 (обновлено: 15:37 31.10.2024)
 
Лавров и Сийярто "сверили часы" по договоренностям Путина и Орбана

Лавров и Сийярто "сверили часы" по реализации договоренностей Путина и Орбана

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН
Визит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН
© МИД РФ
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров "сверил часы" со своим венгерским коллегой Петером Сийярто по вопросам договоренностей президентов России и Венгрии Владима Путина и Виктора Орбана. Об этом рассказали в российском дипломатическом ведомстве.
Встреча министров прошла 31 октября на полях II Международной конференции по евразийской безопасности.
Отмечается, что речь идет о договоренностях, достигнутых лидерами стран 5 июля в Москве, а также по итогам 15-го заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 20 сентября в Будапеште.
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