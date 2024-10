https://1prime.ru/20241031/ssha-852527266.html

Крупнейший поставщик дронов США для ВСУ столкнулся с кризисом поставок

Крупнейший поставщик дронов США для ВСУ столкнулся с кризисом поставок - 31.10.2024, ПРАЙМ

Крупнейший поставщик дронов США для ВСУ столкнулся с кризисом поставок

Самый крупный американский производитель и поставщик дронов Украине Skydio переживает серьезные проблемы, связанные с цепочкой поставок. Об этом сообщает... | 31.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-31T13:25+0300

2024-10-31T13:25+0300

2024-10-31T13:26+0300

сша

украина

оборонные компании

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Самый крупный американский производитель и поставщик дронов Украине Skydio переживает серьезные проблемы, связанные с цепочкой поставок. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на ознакомленные с ситуацией источники.Отмечается, что трудности связаны с наложением на компанию санкций со стороны Китая. На текущий момент предприятие работает над поиском альтернативных поставщиков.Издание пишет, что компания уже запросила помощи у администрации американского президента Джо Байдена. В этой связи газета пишет, что чиновники обеспокоены тем, что предпринимаемые Китаем меры нарушают цепочки поставок в США, а также обеспечение Киева беспилотниками, которые используются для сбора разведданных. Как рассказал один из собеседников агентства, чиновники США уже связывались со своими союзниками в Азии, чтобы обсудить возможности оказания помощи компании.Ранее в середине октября Пекин внес в санкционный список три американские оборонные компании и их глав. Подобные меры в Китае объяснили предоставление США военной помощи Тайваню. Под китайские рестрикции попали Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc. и Skydio Inc.

https://1prime.ru/20241031/vassal-852524401.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, оборонные компании