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Крупнейший поставщик дронов США для ВСУ столкнулся с кризисом поставок - 31.10.2024, ПРАЙМ
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Крупнейший поставщик дронов США для ВСУ столкнулся с кризисом поставок
Крупнейший поставщик дронов США для ВСУ столкнулся с кризисом поставок - 31.10.2024, ПРАЙМ
Крупнейший поставщик дронов США для ВСУ столкнулся с кризисом поставок
Самый крупный американский производитель и поставщик дронов Украине Skydio переживает серьезные проблемы, связанные с цепочкой поставок. Об этом сообщает... | 31.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-31T13:25+0300
2024-10-31T13:26+0300
сша
украина
оборонные компании
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Самый крупный американский производитель и поставщик дронов Украине Skydio переживает серьезные проблемы, связанные с цепочкой поставок. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на ознакомленные с ситуацией источники.Отмечается, что трудности связаны с наложением на компанию санкций со стороны Китая. На текущий момент предприятие работает над поиском альтернативных поставщиков.Издание пишет, что компания уже запросила помощи у администрации американского президента Джо Байдена. В этой связи газета пишет, что чиновники обеспокоены тем, что предпринимаемые Китаем меры нарушают цепочки поставок в США, а также обеспечение Киева беспилотниками, которые используются для сбора разведданных. Как рассказал один из собеседников агентства, чиновники США уже связывались со своими союзниками в Азии, чтобы обсудить возможности оказания помощи компании.Ранее в середине октября Пекин внес в санкционный список три американские оборонные компании и их глав. Подобные меры в Китае объяснили предоставление США военной помощи Тайваню. Под китайские рестрикции попали Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc. и Skydio Inc.
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сша, украина, оборонные компании
США, УКРАИНА, оборонные компании
13:25 31.10.2024 (обновлено: 13:26 31.10.2024)
 
Крупнейший поставщик дронов США для ВСУ столкнулся с кризисом поставок

FT: поставщик БПЛА для армии США и ВСУ столкнулся с кризисом из-за санкций КНР

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Самый крупный американский производитель и поставщик дронов Украине Skydio переживает серьезные проблемы, связанные с цепочкой поставок. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на ознакомленные с ситуацией источники.
Отмечается, что трудности связаны с наложением на компанию санкций со стороны Китая. На текущий момент предприятие работает над поиском альтернативных поставщиков.
Издание пишет, что компания уже запросила помощи у администрации американского президента Джо Байдена. В этой связи газета пишет, что чиновники обеспокоены тем, что предпринимаемые Китаем меры нарушают цепочки поставок в США, а также обеспечение Киева беспилотниками, которые используются для сбора разведданных.
Как рассказал один из собеседников агентства, чиновники США уже связывались со своими союзниками в Азии, чтобы обсудить возможности оказания помощи компании.
Ранее в середине октября Пекин внес в санкционный список три американские оборонные компании и их глав. Подобные меры в Китае объяснили предоставление США военной помощи Тайваню. Под китайские рестрикции попали Edge Autonomy Operations LLC, Huntington Ingalls Industries Inc. и Skydio Inc.
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СШАУКРАИНАоборонные компании
 
 
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